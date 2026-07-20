Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / lunes 20 de julio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
julio 20 de 2026
02:45 p. m.
02:45 p. m.
- El 20 de julio se conmemora el Día de la Independencia y Bogotá se convierte en el epicentro de un tributo a quienes dedican su vida a proteger el país.
- El 20 de julio es la instalación de una nueva legislatura, en medio de una intensa puja política por la presidencia del Senado y ya las bancadas sacan sus calculadoras y los acuerdos de última hora.
- El activista Beto Coral recibió camioneta blindada y escoltas de la UNP a su llegada a Colombia sin el respectivo estudio de riesgo. Una asignación justificada por el Gobierno como medida de 'extrema urgencia'.
- A cadena perpetua fue condenado el capo mexicano Ismael ‘El Mayo’ Zambada. El cofundador del cartel de Sinaloa se había declarado culpable de crimen organizado y narcotráfico.