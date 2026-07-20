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La silenciosa puja por la presidencia de la Cámara de Representantes ya tendría nombre

Las negociaciones indican una rotación entre los partidos Conservador, Centro Democrático, Liberal y Cambio Radical durante el cuatrienio.

Noticias RCN

julio 20 de 2026
02:40 p. m.
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La presidencia de la Cámara de Representantes para el primer año del nuevo período legislativo, que se instala este 20 de julio, estaría en manos del representante cordobés Nicolás Barguil, del Partido Conservador, según las negociaciones políticas adelantadas en los últimos días en el Congreso de la República.

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El acuerdo para la conformación de la mesa directiva de la Cámara Baja establece una rotación anual entre diferentes fuerzas políticas durante el cuatrienio.

Según las negociaciones, tras el Partido Conservador en el primer año, la presidencia pasaría al Centro Democrático, posteriormente al Partido Liberal y finalmente a Cambio Radical.

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El nombre que sonaba y se cayó para presidir la Cámara de Representantes

Inicialmente, el representante Daniel Briseño del Centro Democrático sonaba como candidato a la presidencia de la Cámara. No obstante, esta colectividad política, bajo el liderazgo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, decidió concentrar sus esfuerzos en la presidencia del Senado, donde la definición se realizará voto a voto.

Respecto a las vicepresidencias de la Cámara la primera quedaría en manos de la CITREP, las curules de paz que representan a las víctimas del conflicto armado.

La segunda vicepresidencia sería ocupada por el Pacto Histórico, garantizando así la representación política de las diferentes fuerzas en las mesas directivas del Congreso.

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¿Cómo quedaría compuesta la Cámara de Representantes?

La composición de la Cámara quedó conformada con el Pacto Histórico como principal fuerza política con 41 curules, seguido por el Centro Democrático con 30 curules. Le siguen los partidos tradicionales: Liberal, Conservador, las curules de paz, el Partido de la U y Cambio Radical.

La instalación del Congreso está programada para las 3:00 de la tarde, con intervenciones del presidente del Congreso, el senador liberal Lidio García, seguido por el discurso del presidente Gustavo Petro, que sería transmitido en alocución.

Posteriormente tendrían espacio los partidos de oposición, con intervenciones del senador Andrés Forero del Centro Democrático y del representante Julio César Triana de Cambio Radical.

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