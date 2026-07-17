Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / viernes 17 de julio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
julio 17 de 2026
08:25 p. m.
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