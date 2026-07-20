FIFA investiga a Leandro Paredes: este sería el castigo que recibiría

Revelaron la sanción que podría interponer la FIFA a Leandro Paredes, luego de los incidentes ocurridos al término de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

Según se pudo conocer, este lunes 20 de julio, la FIFA abrió una investigación para revisar el comportamiento de varios integrantes de la Albiceleste durante y después del encuentro.

La derrota de Argentina quedó marcada por una pelea en el césped del MetLife Stadium, en Nueva Jersey, que terminó con la expulsión de Paredes y podría traer consecuencias disciplinarias para otros jugadores y miembros del cuerpo técnico.

¿Qué sanción podría recibir Leandro Paredes por la pelea en la final?

La FIFA estudiará el acta arbitral del esloveno Slavko Vinčić, así como las imágenes oficiales del partido, para determinar las sanciones correspondientes por los altercados registrados tras el pitazo final.

Según el Código Disciplinario de la FIFA, un futbolista puede recibir un mínimo de tres partidos de suspensión por conducta violenta. La normativa contempla: “al menos tres partidos o un periodo de tiempo adecuado por agredir y propinar codazos, puñetazos, patadas o mordiscos; escupir o golpear"

Paredes fue expulsado después de protagonizar varios enfrentamientos con los españoles Eric García y Gavi durante la pelea que se desató cuando España celebraba la obtención de su segundo título mundial.

Si la Comisión Disciplinaria considera que las imágenes muestran agresiones adicionales a las consignadas por el árbitro, el castigo podría ser superior al mínimo establecido en el reglamento.

¿Qué otros argentinos están bajo investigación de la FIFA?

La investigación no se limita a Leandro Paredes. Nahuel Molina también quedó en el centro de la polémica tras golpear a Rodri Hernández cuando el mediocampista español corría a celebrar el campeonato.

Asimismo, Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, aparece entre los investigados por un supuesto empujón y un manotazo sobre Dani Olmo durante los incidentes posteriores al encuentro.

La FIFA analizará si estos hechos fueron registrados en el acta arbitral o en el informe del director del partido, documentos que serán determinantes para establecer las sanciones individuales.

Además, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) podría enfrentar una multa económica por el comportamiento antideportivo de algunos integrantes de la delegación durante la ceremonia de premiación, incluida la actitud de varios jugadores que dieron la espalda mientras España levantaba el trofeo.

La decisión definitiva dependerá del análisis disciplinario de la FIFA, que en los próximos días determinará si las imágenes y los informes oficiales justifican sanciones más severas.

En caso de confirmarse una suspensión, Paredes la cumpliría en los próximos compromisos oficiales de la Selección Argentina.