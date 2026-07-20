CANAL RCN
Tendencias

Hinchas argentinos celebraron un gol que nunca existió: video del insólito momento

Así fue el gol fantasma que hizo estallar de emoción a los hinchas argentinos en la final ante España.

Gol fantasma Argentina vs. España
Fotos: X Diario Olé

Noticias RCN

julio 20 de 2026
12:39 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Miles de hinchas argentinos celebraron un gol que nunca existió durante la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. La confusión se produjo cerca del Obelisco de Buenos Aires, donde un grito de gol se propagó entre la multitud y desató una euforia que terminó en desilusión cuando se confirmó que la 'Albiceleste' nunca había empatado el partido.

Hinchas argentinos celebraron un gol que nunca existió

La escena ocurrió en los minutos finales de la final del Mundial, con España imponiéndose 1-0 sobre Argentina y miles de aficionados reunidos siguiendo el encuentro.

¡Escándalo! Leandro Paredes protagonizó una fuerte pelea tras perder la final del Mundial
RELACIONADO

¡Escándalo! Leandro Paredes protagonizó una fuerte pelea tras perder la final del Mundial

La tensión era evidente y los hinchas de Argentina esperaban un empate sobre el cierre del compromiso. Fue entonces cuando una ocasión desperdiciada por Simeone provocó la confusión.

Desde uno de los extremos de la concentración comenzó a escucharse un fuerte grito de gol. El sonido se propagó rápidamente entre la multitud y, debido al eco de los cánticos y la cantidad de personas reunidas, muchos asumieron que Argentina había conseguido el ansiado empate.

En cuestión de segundos, la celebración se apoderó del centro de Buenos Aires. Miles de personas saltaron, cantaron y se abrazaron convencidas de que la Selección Argentina había marcado en el momento más dramático del partido.

¿Qué pasó después de la celebración del supuesto gol en el Obelisco?

La euforia duró muy poco. A medida que la información comenzó a circular entre los asistentes, quedó claro que el gol nunca había existido.

VIDEO: Piloto español hizo creer a argentinos que eran campeones y luego los dejó en silencio
RELACIONADO

VIDEO: Piloto español hizo creer a argentinos que eran campeones y luego los dejó en silencio

La jugada había terminado sin éxito y el marcador seguía favoreciendo a España. Lo que comenzó como una explosión de felicidad colectiva terminó convirtiéndose en una mezcla de incredulidad, silencio y frustración entre los aficionados.

Las imágenes del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios comentaron la reacción espontánea de los hinchas argentinos y calificaron la escena como uno de los episodios más insólitos que dejó la final del Mundial 2026.

Familiares de jugadores de Argentina fueron detenidos tras pelea en la final del Mundial
RELACIONADO

Familiares de jugadores de Argentina fueron detenidos tras pelea en la final del Mundial

El episodio reflejó la tensión con la que se vivió el partido en Argentina. Con la ilusión de conseguir un nuevo título mundial, cada avance del equipo era seguido con máxima expectativa por miles de personas que colmaron el Obelisco para acompañar a la 'Albiceleste'.

Finalmente, España sostuvo la ventaja hasta el pitazo final y se quedó con el campeonato.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

VIDEO: Piloto español hizo creer a argentinos que eran campeones y luego los dejó en silencio

Horóscopo

Horóscopo de hoy: lunes 20 de julio de 2026

Viral

¡Las redes no perdonan! Estos son los mejores memes de la final del Mundial 2026

Otras Noticias

Catatumbo

Por falta de pago a los trabajadores, se detuvo la construcción de la Universidad del Catatumbo

En un video compartido a manera de denuncia advirtieron que no han recibido su salario ni prestaciones.

Mundial de fútbol

Dos colombianos integran el equipo de las mayores decepciones del Mundial, según prensa internacional

El once de las decepciones del Mundial, según la prensa internacional, tiene dos jugadores colombianos.

Gaza

En medio de incumplimientos del alto al fuego, Hamás elige un nuevo líder ¿De quién se trata?

Educación

El modelo que propone construir colegios más rápido y con menor costo

Enfermedades

El 45% de los casos de demencia podrían prevenirse con cambios en el estilo de vida: esto reveló la OMS