Hinchas argentinos celebraron un gol que nunca existió: video del insólito momento

Miles de hinchas argentinos celebraron un gol que nunca existió durante la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. La confusión se produjo cerca del Obelisco de Buenos Aires, donde un grito de gol se propagó entre la multitud y desató una euforia que terminó en desilusión cuando se confirmó que la 'Albiceleste' nunca había empatado el partido.

Hinchas argentinos celebraron un gol que nunca existió

La escena ocurrió en los minutos finales de la final del Mundial, con España imponiéndose 1-0 sobre Argentina y miles de aficionados reunidos siguiendo el encuentro.

La tensión era evidente y los hinchas de Argentina esperaban un empate sobre el cierre del compromiso. Fue entonces cuando una ocasión desperdiciada por Simeone provocó la confusión.

Desde uno de los extremos de la concentración comenzó a escucharse un fuerte grito de gol. El sonido se propagó rápidamente entre la multitud y, debido al eco de los cánticos y la cantidad de personas reunidas, muchos asumieron que Argentina había conseguido el ansiado empate.

En cuestión de segundos, la celebración se apoderó del centro de Buenos Aires. Miles de personas saltaron, cantaron y se abrazaron convencidas de que la Selección Argentina había marcado en el momento más dramático del partido.

¿Qué pasó después de la celebración del supuesto gol en el Obelisco?

La euforia duró muy poco. A medida que la información comenzó a circular entre los asistentes, quedó claro que el gol nunca había existido.

La jugada había terminado sin éxito y el marcador seguía favoreciendo a España. Lo que comenzó como una explosión de felicidad colectiva terminó convirtiéndose en una mezcla de incredulidad, silencio y frustración entre los aficionados.

Las imágenes del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios comentaron la reacción espontánea de los hinchas argentinos y calificaron la escena como uno de los episodios más insólitos que dejó la final del Mundial 2026.

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El episodio reflejó la tensión con la que se vivió el partido en Argentina. Con la ilusión de conseguir un nuevo título mundial, cada avance del equipo era seguido con máxima expectativa por miles de personas que colmaron el Obelisco para acompañar a la 'Albiceleste'.

Finalmente, España sostuvo la ventaja hasta el pitazo final y se quedó con el campeonato.