Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 21 de septiembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 21 de 2026
04:05 p. m.
04:05 p. m.
- Quedó en libertad Jeisson Bonilla, conductor de la ambulancia que habían secuestrado hace 11 días en zona rural de Tibú, Norte de Santander. Hace pocos días se había conocido una prueba de supervivencia.
- Una niña de 13 años fue asesinada por las disidencias de las Farc de alias Calarcá, en el Catatumbo. La reclutaron en abril y se la devolvieron muerta a sus padres.
- Sigue la lucha contra los incendios en Villa de Leyva. Bomberos y voluntarios trabajan contra las llamas que ya arrasaron con más de 330 hectáreas.