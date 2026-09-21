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Dólar cerró con movimiento este 21 de septiembre: así quedó el precio en Colombia

El dólar cerró este 21 de septiembre en Colombia cerca de los $3.200. Revise el precio final, la TRM y los valores mínimo y máximo de la jornada.

Dólar cerró con movimiento este 21 de septiembre: así quedó el precio en Colombia
Foto: diseñado por Magnific.

Sebastián Montañez

septiembre 21 de 2026
02:35 p. m.
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El dólar en Colombia terminó la jornada de este lunes 21 de septiembre con pocos cambios frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM).

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Aunque durante las negociaciones la moneda estadounidense superó por momentos los $3.200, finalmente cerró ligeramente por debajo del valor oficial establecido para el día.

¿Cómo cerró el dólar hoy, 21 de septiembre de 2026?

De acuerdo con los datos registrados al cierre de la jornada, el dólar terminó en $3.192,56, lo que representó una diferencia de apenas $0,36 frente a la TRM vigente, fijada en $3.192,92.

Durante las operaciones de este lunes, la divisa presentó movimientos entre un precio mínimo de $3.169 y un máximo de $3.201. En total, se realizaron 1.149 transacciones por un monto aproximado de US$924,5 millones.

El comportamiento muestra una jornada relativamente estable alrededor de los $3.190, pese a las variaciones que se presentaron durante las negociaciones.

¿Cómo se ha comportado el dólar en Colombia?

Al ampliar la comparación, el precio oficial del dólar muestra movimientos importantes frente a semanas y meses anteriores. Respecto al mismo día de la semana pasada, la TRM aumentó 3,93 %, equivalente a $120,65.

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La variación mensual también es positiva: frente al mismo día del mes anterior, el dólar registra un incremento de 4,24 %, es decir, $129,96.

Sin embargo, el panorama cambia cuando se analiza el comportamiento de la moneda estadounidense en periodos más largos. Desde comienzos de 2026, la TRM acumula una reducción de 15,02 %, equivalente a $564,16.

La caída es todavía mayor frente al mismo día de 2025. En la comparación anual, el dólar ha disminuido 17,94%, unos $698,27.

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