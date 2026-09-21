EE. UU. advierte que aerolíneas iraníes dejarán de operar en el mundo desde el 23 de septiembre

Las aerolíneas iraníes podrían quedar prácticamente fuera de la operación internacional a partir del próximo miércoles 23 de septiembre, como consecuencia de la nueva ofensiva de sanciones impulsada por Estados Unidos contra el sector aeronáutico de Irán.

La advertencia fue realizada este lunes por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, durante una entrevista con CNBC. El funcionario sostuvo que, desde esa fecha, las aerolíneas iraníes dejarán de contar con servicios esenciales para mantener sus operaciones en aeropuertos extranjeros.

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¿Qué pasará con las aerolíneas iraníes?

Según Bessent, la estrategia de Washington no se limita a sancionar directamente a las compañías iraníes. También busca presionar a los proveedores y empresas extranjeras que les permitan continuar funcionando fuera de Irán.

Entre los servicios que podrían quedar restringidos están el suministro de combustible, la atención en aeropuertos y la comercialización de pasajes.

El funcionario advirtió que las compañías que continúen facilitando estas operaciones podrían enfrentar restricciones dentro del sistema financiero estadounidense.

Estados Unidos amplió las sanciones contra el sector aéreo

El anuncio se conoce días después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara el pasado 8 de septiembre nuevas sanciones contra 36 objetivos vinculados con la industria aeronáutica iraní.

La medida incluyó a 27 aerolíneas iraníes que todavía no habían sido incorporadas a las listas de sancionados, además de empresas intermediarias y otras estructuras utilizadas, según Washington, para facilitar el acceso de Irán a aeronaves y tecnología de origen estadounidense.

El Gobierno estadounidense sostiene que el sector de aviación iraní también ha sido utilizado para transportar personal, armamento y cargamentos que contribuyen a las actividades del régimen iraní.

Algunos países ya comenzaron a restringir vuelos

Las consecuencias de las nuevas medidas ya se han reflejado en algunas rutas internacionales.

Mahan Air, una de las principales aerolíneas iraníes, suspendió sus vuelos hacia Estambul y Ankara después de decisiones adoptadas por las autoridades turcas. La compañía también informó la suspensión de operaciones hacia Georgia, mientras que previamente había interrumpido la ruta hacia Mascate, en Omán.

Estos movimientos se producen antes de la fecha anunciada por Washington y evidencian las dificultades que enfrentan las compañías iraníes para mantener conexiones internacionales.

La estrategia estadounidense contempla sanciones secundarias, es decir, medidas que pueden afectar a compañías de otros países que mantengan determinadas relaciones comerciales o de servicios con entidades iraníes sancionadas.

De acuerdo con Bessent, un aeropuerto o proveedor que abastezca de combustible a un avión iraní facilite su aterrizaje o participe en la venta de sus pasajes podría exponerse a perder acceso al sistema financiero estadounidense.

El objetivo de Washington es aumentar el costo de mantener vínculos comerciales con el sector aeronáutico iraní y reducir los mecanismos que permiten a las aerolíneas del país operar en el extranjero.

La aviación iraní enfrenta desde hace años dificultades para renovar su flota y obtener piezas de repuesto, tecnología y servicios especializados debido a las sanciones internacionales.

Las nuevas medidas estadounidenses buscan llevar esa presión un paso más allá al afectar no solo a las compañías iraníes, sino también a la red internacional de empresas y proveedores que necesitan para mantener sus vuelos.

La fecha clave será el 23 de septiembre, cuando Washington espera que las restricciones impidan que las aerolíneas iraníes puedan sostener sus operaciones internacionales mediante proveedores y servicios ubicados fuera de Irán.

Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista.