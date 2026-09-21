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Colombia

Capturan a 15 presuntos integrantes de red dedicada al tráfico de migrantes y documentos irregulares

Las autoridades indicaron que la estructura criminal investigada no solo estaría relacionada con el tráfico de migrantes.

Foto: X @ABDELAESPRIELLA

Noticias RCN

septiembre 21 de 2026
04:02 p. m.
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Una operación articulada permitió la captura de 15 personas señaladas de pertenecer a una organización criminal transnacional que, presuntamente, se dedicaba al tráfico de migrantes y a la obtención fraudulenta de documentos de identidad colombianos.

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Los procedimientos judiciales se llevaron a cabo de manera simultánea en Bogotá, Barranquilla y Neiva, como resultado de una investigación que permitió identificar una red que habría facilitado la expedición irregular de documentos a ciudadanos extranjeros.

Tres funcionarios de la Registraduría entre los capturados

Entre las personas detenidas figuran tres funcionarios de la Registraduría Nacional: uno adscrito a la Registraduría Especial de Barranquilla, otro a la Registraduría Distrital de Bogotá y un tercero vinculado a la Registraduría Auxiliar de Suba Tibabuyes, en la capital del país.

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Según la información oficial, los capturados estarían involucrados en la expedición irregular de cédulas de ciudadanía para ciudadanos extranjeros, principalmente de nacionalidad dominicana y venezolana.

Como parte de las medidas adoptadas tras los hallazgos de la investigación, la Registraduría Nacional informó que fueron canceladas 43 cédulas de ciudadanía que, de acuerdo con las autoridades, habían sido obtenidas de manera irregular por extranjeros.

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Investigación apunta a concierto para delinquir

Las autoridades indicaron que la estructura criminal investigada no solo estaría relacionada con el tráfico de migrantes, sino también con conductas asociadas al concierto para delinquir y al uso de mecanismos fraudulentos para facilitar la obtención de documentos colombianos.

Frente a estos resultados, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, resaltó el trabajo coordinado entre las entidades participantes en el operativo y destacó la importancia de mantener esfuerzos conjuntos para combatir estas redes ilegales.

“La coordinación interinstitucional permanente es clave para desarticular estas organizaciones delincuenciales dedicadas al tráfico de migrantes y, a su vez, para erradicar cualquier acto de corrupción. En la Registraduría trabajamos a diario para que esta sea una entidad íntegra y transparente, con los más altos niveles de confianza ciudadana”, afirmó Penagos.

La Registraduría Nacional señaló que continuará brindando apoyo técnico a la Fiscalía, la Policía Nacional y Migración Colombia en las investigaciones relacionadas con este tipo de hechos.

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