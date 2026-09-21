Mañana Express lunes 21 de septiembre de 2026
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- Un hombre de 37 años fue drogado en Chapinero por dos mujeres, lo llevaron hasta su propia casa y le robaron todas cosas. La víctima murió.
- En Villa de Leyva ya van 290 hectáreas de vegetación destruidas por el fuego que ha sido difícil de contener. La preocupación crece entre las familias y los dueños de hoteles y locales.
- Los vigilantes de Transmilenio exigen justicia por el asesinato de Cristian David Garzón, de 27 años, después de ser atacado a cuchillo en la estación Terreros, en Soacha. Piden garantías para quienes trabajan en seguridad en esos puntos.
- Cinco días en coma lleva un joven colombiano que sufrió un accidente en Estados Unidos. Sus padres piden al Gobierno que los ayude con una visa humanitaria para poder viajar a Boston y estar con él.
- Un menor de 16 años tiene leucemia y espera un traslado urgente a una clínica especializada. Sus padres dicen que ya hay una orden judicial.