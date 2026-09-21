CANAL RCN
Emisiones Mañana Express 05:30 a. m.

Mañana Express lunes 21 de septiembre de 2026

Reviva Mañana Express toda la información de todo lo que está pasando en su barrio, en las regiones, la movilidad, el clima, los aeropuertos, etc.

Mañana Express

septiembre 21 de 2026
10:56 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Un hombre de 37 años fue drogado en Chapinero por dos mujeres, lo llevaron hasta su propia casa y le robaron todas cosas. La víctima murió.
  • En Villa de Leyva ya van 290 hectáreas de vegetación destruidas por el fuego que ha sido difícil de contener. La preocupación crece entre las familias y los dueños de hoteles y locales.
  • Los vigilantes de Transmilenio exigen justicia por el asesinato de Cristian David Garzón, de 27 años, después de ser atacado a cuchillo en la estación Terreros, en Soacha. Piden garantías para quienes trabajan en seguridad en esos puntos.
  • Cinco días en coma lleva un joven colombiano que sufrió un accidente en Estados Unidos. Sus padres piden al Gobierno que los ayude con una visa humanitaria para poder viajar a Boston y estar con él.
  • Un menor de 16 años tiene leucemia y espera un traslado urgente a una clínica especializada. Sus padres dicen que ya hay una orden judicial.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 20 de septiembre de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 20 de septiembre de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 19 de septiembre de 2026

Otras Noticias

Atlético Nacional

"Hay un problema de fondo": Carlos Antonio Vélez fue crítico tras primera derrota de James en Nacional

El analista habló sobre la derrota de Atlético Nacional ante Llaneros en Villavicencio y cuestionó fuertemente al DT, Lucas González.

Temblor en Colombia

En videos: así se vivió el fuerte temblor de hoy 21 de septiembre de 2026 en Colombia

El temblor tuvo una magnitud de 4.0 y se originó en Chaparral, Tolima.

Finanzas personales

Bogotá será la sede del primer GovTech Summit de América Latina

Artistas

Así luce Alci Acosta tras pasar varias semanas en UCI: el artista ya está en su casa

Invima

Invima alerta por 49 medicamentos y suplementos fraudulentos vendidos por internet