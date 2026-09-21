¿La final de Sudamericana se va de Barranquilla? Jesurún respondió

La sede de la final de la Copa Sudamericana 2026 generó polémica en redes sociales luego de que circulara el rumor de un posible traslado a Brasil si dos equipos de ese país llegan al partido definitivo.

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, salió al paso y aseguró que la definición se jugará en Barranquilla. Este partido está programado para el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, escenario que se prepara para recibir la definición del torneo continental.

¿Por qué se habló de cambiar la sede de la final de la Copa Sudamericana?

La versión comenzó a tomar fuerza desde la prensa de Brasil ante la posibilidad de una final con dos clubes de este país: Vasco da Gama, que enfrentará a Boca Juniors, y Atlético Mineiro, que se medirá con Montevideo City Torque en las semifinales.

Según el rumor, si ambos equipos superan sus respectivas series, la Conmebol podría considerar trasladar el partido a Brasil por razones económicas y de asistencia.

Sin embargo, no existe un anuncio oficial que confirme un cambio de escenario. La información vigente de la Conmebol mantiene a Barranquilla como sede de la final.

¿Qué dijo Ramón Jesurún sobre la final en Barranquilla?

Jesurún fue contundente al referirse a la versión. En declaraciones a EL HERALDO, aseguró que el partido decisivo no será trasladado y que el Metropolitano está confirmado para recibir el encuentro.

¡La final es en Barranquilla! Allá se jugará el 21 de noviembre, eso está confirmado, afirmó el presidente de la FCF.

El dirigente también rechazó el rumor y calificó de “irresponsable y descabellado” plantear un cambio de sede.

¡Esto no es un campeonato de barrio! ¡Es una completa mentira! La final será en Barranquilla.

Mientras tanto, Barranquilla continúa con los trabajos de ampliación, remodelación y modernización del estadio Metropolitano. Jesurún aseguró que el escenario estará listo para la gran cita internacional.

Las semifinales enfrentarán a Boca Juniors contra Vasco da Gama y a Atlético Mineiro frente a Montevideo City Torque. Los ganadores de esas series serán los protagonistas de la final única, que se disputará en Barranquilla el 21 de noviembre.

Por ahora, la definición mantiene su sede en Colombia y el rumor sobre un eventual traslado a Brasil fue descartado públicamente por el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.