Alejandra Guzmán sufrió aparatoso accidente durante su más reciente concierto

Alejandra Guzmán generó preocupación entre sus fanáticos tras haber sufrido un aparatoso accidente, en los días más recientes, al haberse dislocado la cadera durante su última presentación en Veracruz, México.

El hecho causó conmoción entre todos los asistentes del espectáculo, quienes quedaron atónitos al ver los lamentos de la artista al no poder levantarse tras haberse percatado de la lesión.

¿Qué le pasó a Alejandra Guzmán?

El percance ocurrió durante su concierto en el World Trade Center cuando al realizar su coreografía, que incluyó saltos en el aire y la abertura de sus piernas, no logró sostenerse por sí sola de repente. Al finalizar su canción ‘Míralo’, y dar paso a ‘Mala’, la mujer manifestó su malestar a los bailarines que terminaron sosteniéndola con sus brazos.

“No me puedo parar”, fue la reacción por parte de la artista quien, minutos después, tuvo que ser auxiliada por paramédicos que la trasladaron en ambulancia a un centro médico. Según asistentes del show, la presentación se detuvo por aproximadamente 30 minutos hasta que finalmente se dio por suspendida.

La artista ya habría dado a conocer detalles del presunto desgaste que tiene en las articulaciones, además de presentar complicaciones que la llevaron a ser intervenida a causa de los biopolímeros en su cuerpo. Se conoce que Guzmán tuvo que someterse, en años pasados, a un procedimiento médico para hacer uso de dos prótesis de titanio en sus articulaciones.

¿Cómo se encuentra Alejandra Guzmán?

Tras la preocupación entre sus fanáticos y la incertidumbre por su salud, la mujer tomó su cuenta oficial de Instagram para pronunciarse sobre el incidente y el estado actual de su cadera tras recibir atención médica.

“Queridos amigos de Veracruz. Antes que nada les agradezco con todo el corazón su apoyo y cariño en este incidente. Gracias a Dios ya me acomodaron la cadera y ya me encuentro bien. Gracias al gran doctor Eduardo Arévalo”, afirmó.

Así mismo, informó que su fecha en Veracruz quedó en pausa por lo que próximamente se darán detalles del nuevo encuentro que será reprogramado próximamente.