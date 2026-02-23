Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 23 de febrero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
febrero 23 de 2026
03:38 p. m.
03:38 p. m.
- Al menos 60 muertos en México tras la operación en la que cayó alias El Mencho, uno de los narcos más buscados del mundol. La violenta reacción del cartel fue contenida por las fuerzas militares.
- Los nexos del cartel Jalisco Nueva Generación en Colombia. Expertos señalan que compran cocaína al Clan del Golfo y al ELN.
- Buscan a Diana Osorio, la joven que desapareció tras tomar un taxi a la salida de una discoteca en la localidad de Chapinero. Su familia denuncia movimientos extraños en sus cuentas bancarias.