Alivio al bolsillo: estos conductores podrían pagar menos impuestos desde marzo de 2026

El bolsillo de muchos conductores en Colombia podría sentir un respiro en los próximos meses.

A partir de marzo de 2026, los propietarios de vehículos eléctricos e híbridos podrán iniciar el trámite para acceder a beneficios tributarios, gracias a un nuevo ciclo de certificaciones que abrirá el Gobierno tras la alta demanda registrada en 2025.

La medida llega luego de que miles de personas solicitaran incentivos por la compra de carros y motos con tecnologías más limpias. Solo el año pasado se recibieron cerca de 10.000 solicitudes, lo que llevó a las autoridades a organizar un nuevo proceso para atender a quienes buscan estas rebajas fiscales.

Desde marzo se podrá solicitar el certificado ante la Unidad de Planeación Minero Energética

La UPME confirmó que expidió la Resolución 000070 de 2026, con la que habilita desde el 1.° de marzo el trámite del certificado obligatorio para acceder a los incentivos tributarios relacionados con movilidad eléctrica, eficiencia energética y proyectos de energías limpias.

En términos prácticos, este documento es la puerta de entrada a beneficios como la exclusión del IVA y la deducción de hasta el 50 % en el impuesto de renta, dependiendo del caso.

El proceso estará abierto inicialmente entre marzo y mayo, periodo en el que los interesados deberán ingresar a la plataforma web de la UPME y cargar facturas, datos del vehículo y soportes técnicos, financieros y jurídicos.

La entidad fue clara en un punto clave, pues sin este certificado no es posible acceder a los incentivos, por lo que el trámite se convierte en un paso obligatorio para quienes quieran reducir su carga tributaria.

El beneficio final se gestiona ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Aunque la UPME analiza las solicitudes y expide el certificado, no es esta entidad la que aplica el descuento.

Una vez aprobado el documento, el contribuyente debe acercarse a la DIAN para adelantar el trámite correspondiente y solicitar formalmente los beneficios fiscales.

La UPME se encarga de evaluar la viabilidad de cada caso, mientras que la DIAN realiza los ajustes tributarios que permiten materializar el alivio económico prometido.