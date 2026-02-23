Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 23 de febrero de 2026
Noticias RCN
febrero 23 de 2026
- ¿Dónde está Diana Ospina? La mujer desapareció en la madrugada del domingo tras tomar una taxi en Bogotá. Las autoridades buscan al vehículo de placas ESN 170.
- Fuerte cruce de mensajes entre el procurador Eljach y el presidente Petro, quien ha cuestionado la transparencia de las elecciones.
- México intenta recuperarse tras la ola de violencia que sufrió a raíz de la caída de 'El Mencho', jefe del cartel Jalisco Nueva Generación.