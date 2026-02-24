CANAL RCN
Tendencias

“No me tomé mis pastillas”: estas fueron las últimas palabras de Nicolás Arrieta para sus excompañeros

El creador de contenido tuvo la oportunidad de hablar por última vez con los participantes del reality.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

febrero 24 de 2026
03:06 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia iniciaron su séptima semana de juego con la más reciente eliminación de Nicolás Arrieta, quien abandonó la competencia al tener la menor votación entre sus demás compañeros.

Por supuesto, su salida del programa ya ha causado amplio revuelo en los participantes, quienes manifestaron su asombro ante las decisiones del público.

En una nueva oportunidad, el ‘Jefe’ permitió que el famoso tuviera la oportunidad de conectarse una vez más para hablar con sus excompañeros de competencia, de modo que, su mensaje causó amplios debates.

Valentino reaccionó a las fuertes palabras de Melissa Gate tras su ingreso a la Casa de los Famosos
RELACIONADO

Valentino reaccionó a las fuertes palabras de Melissa Gate tras su ingreso a la Casa de los Famosos

Última conexión de Nicolás Arrieta en La Casa de los Famosos

El pasado lunes 23 de febrero Nicolás Arrieta volvió a las instalaciones del programa para conectarse, en vivo y directo con sus compañeros, y ofrecer sus últimas palabras. Inició con un emotivo discurso ya que manifestó que lo más doloroso de salir del programa es no ver más a los participantes que llegó a considerar como su familia.

También, le dedicó distintos mensajes a cada uno de sus compañeros más cercanos con los que compartió durante el juego. Por esto los invitó a vivir dicha experiencia y apelar a la autenticidad.

“No olviden ser auténticos y ser ustedes mismos en cada cosa. Esta experiencia solo la van a vivir una vez en sus vidas. No se duerman en sus sueños… les agradezco por abrirme su corazón y darme una segunda oportunidad. Me toleraron y no es fácil lidiar con una persona como yo”, explicó.

Otro de los momentos más esperados del discurso fue cuando Arrieta le mandó un mensaje a Alejandro Estrada ya que recalcó su interés por ver otras facetas distintas que las que se encontraría “forzando” en la competencia.

Finalmente, agradeció por la compañía y recalcó la importancia de mostrarse ante el público como son realmente pese a que obtengan críticas por ello.

Maiker Smith reaccionó a la muerte de Yeison Jiménez tras su salida de La Casa de los Famosos Colombia 2026
RELACIONADO

Maiker Smith reaccionó a la muerte de Yeison Jiménez tras su salida de La Casa de los Famosos Colombia 2026

Karola enfrenta a Valentino en La Casa de los Famosos

Por otro lado, la tensión ha crecido en las horas más recientes tras el ingreso de Melissa Gate ya que Karola ha señalado la actitud de Valentino Lázaro ante las contundentes críticas de la primera finalista de la segunda temporada del programa.

No obstante, el creador de contenido explicó que no podía responder a las palabras de Gate ya que, al ser una invitada del ‘Jefe’, podría ir a la placa de nominados.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La casa de los famosos

Valentino reaccionó a las fuertes palabras de Melissa Gate tras su ingreso a la Casa de los Famosos

Artistas

"Pensé que podría perder mi dedo": preocupación por la salud de reconocido músico que vivió más de 16 años en Colombia

Yeison Jiménez

Maiker Smith reaccionó a la muerte de Yeison Jiménez tras su salida de La Casa de los Famosos Colombia 2026

Otras Noticias

FIFA

¿Puede la FIFA quitarle el Mundial a Guadalajara? Esto dice el reglamento y las autoridades

¿Está en peligro México, especificamente Guadalajara, como anfitrión del Mundial 2026?

Dólar

Dólar volvió a superar los $3.700 en Colombia: así cerró este martes 24 de febrero

El dólar volvió a superar los $3.700 este 24 de febrero en Colombia y alcanzó su nivel más alto en más de un mes. Conozca el cierre y las cifras clave.

Estados Unidos

Trump busca recuperar terreno en el Congreso tras revés de la Corte Suprema

EPS

Caso Kevin Acosta: Nueva EPS confirma que el trámite de remisión tomó 12 horas

Inseguridad

VIDEO | Delincuente encañonó sin piedad a un padre y su pequeño para robarlos en Santa Marta