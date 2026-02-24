“No me tomé mis pastillas”: estas fueron las últimas palabras de Nicolás Arrieta para sus excompañeros

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia iniciaron su séptima semana de juego con la más reciente eliminación de Nicolás Arrieta, quien abandonó la competencia al tener la menor votación entre sus demás compañeros.

Por supuesto, su salida del programa ya ha causado amplio revuelo en los participantes, quienes manifestaron su asombro ante las decisiones del público.

En una nueva oportunidad, el ‘Jefe’ permitió que el famoso tuviera la oportunidad de conectarse una vez más para hablar con sus excompañeros de competencia, de modo que, su mensaje causó amplios debates.

Última conexión de Nicolás Arrieta en La Casa de los Famosos

El pasado lunes 23 de febrero Nicolás Arrieta volvió a las instalaciones del programa para conectarse, en vivo y directo con sus compañeros, y ofrecer sus últimas palabras. Inició con un emotivo discurso ya que manifestó que lo más doloroso de salir del programa es no ver más a los participantes que llegó a considerar como su familia.

También, le dedicó distintos mensajes a cada uno de sus compañeros más cercanos con los que compartió durante el juego. Por esto los invitó a vivir dicha experiencia y apelar a la autenticidad.

“No olviden ser auténticos y ser ustedes mismos en cada cosa. Esta experiencia solo la van a vivir una vez en sus vidas. No se duerman en sus sueños… les agradezco por abrirme su corazón y darme una segunda oportunidad. Me toleraron y no es fácil lidiar con una persona como yo”, explicó.

Otro de los momentos más esperados del discurso fue cuando Arrieta le mandó un mensaje a Alejandro Estrada ya que recalcó su interés por ver otras facetas distintas que las que se encontraría “forzando” en la competencia.

Finalmente, agradeció por la compañía y recalcó la importancia de mostrarse ante el público como son realmente pese a que obtengan críticas por ello.

Karola enfrenta a Valentino en La Casa de los Famosos

Por otro lado, la tensión ha crecido en las horas más recientes tras el ingreso de Melissa Gate ya que Karola ha señalado la actitud de Valentino Lázaro ante las contundentes críticas de la primera finalista de la segunda temporada del programa.

No obstante, el creador de contenido explicó que no podía responder a las palabras de Gate ya que, al ser una invitada del ‘Jefe’, podría ir a la placa de nominados.