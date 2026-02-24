CANAL RCN
Deportes

¿Puede la FIFA quitarle el Mundial a Guadalajara? Esto dice el reglamento y las autoridades

¿Está en peligro México, especificamente Guadalajara, como anfitrión del Mundial 2026?

Mundial
Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 24 de 2026
02:56 p. m.
La ola de violencia registrada en Jalisco y otras regiones de México, tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, señalado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, abrió un debate que ya tocó al Mundial 2026.

En redes sociales circularon videos de bloqueos, incendios y escenas de pánico que despertaron inquietud sobre la seguridad en Guadalajara, una de las sedes del Mundial confirmadas.

Frente a este tema, el periodista Carlos Antonio Vélez citó el reglamento de la FIFA en su programa Palabras Mayores.

Allí recordó que el organismo rector del fútbol mundial tiene la facultad de cancelar, reprogramar o reubicar partidos “por cualquier motivo”, según lo estipulan el Reglamento de la Copa Mundial 2026 y los acuerdos de sede.

FIFA y Guadalajara: ¿qué dice el reglamento del Mundial 2026?

El Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 2026 establece que la organización puede modificar la programación ante escenarios de fuerza mayor o riesgos graves de seguridad.

En términos prácticos, la entidad conserva la autoridad para mover partidos a otra ciudad o, en casos extremos, retirar una sede si considera que no existen garantías suficientes.

No obstante, la activación de esa cláusula no es automática. Implica evaluaciones técnicas, informes de seguridad y coordinación con autoridades locales y federales.

Guadalajara tiene asignados cuatro partidos de la fase de grupos y dos encuentros de repechaje. El calendario contempla, entre otros compromisos:

  • 11 de junio de 2026: Corea del Sur vs. ganador del repechaje europeo.
  • 18 de junio de 2026: México vs. Corea del Sur.
  • 23 de junio de 2026: Colombia vs. República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia.
  • 26 de junio de 2026: Uruguay vs. España.

Estos juegos están programados en el Estadio Akron, escenario clave para la ciudad y el estado.

Mundial 2026 en México: panorama actual

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, descartó que exista intención de retirar partidos a las tres sedes mexicanas. Aseguró que no hay “absolutamente ninguna posibilidad” de perder ni los duelos de repechaje ni los cuatro compromisos mundialistas.

Tuve una videoconferencia con el encargado de la FIFA en México. Se le informó acerca de todos los acontecimientos y cómo reaccionamos. No hay absolutamente ninguna intención de la FIFA de quitar ninguna sede a México. Las tres siguen completamente firmes, mencionó el gobernador.

Además, anunció que la ciudad retomará su normalidad de forma progresiva.

La propia Presidenta de la República lo acaba de anunciar en su rueda de prensa mañanera. No hay absolutamente ningún riesgo de perder ninguna de las tres sedes que tendrá México para el Mundial 2026, recalcó.

De esta manera, no existe comunicado oficial de la FIFA que indique cambios en la sede de Guadalajara. El Mundial 2026, que organizarán de manera conjunta México, Estados Unidos y Canadá, mantiene intacto su calendario en territorio mexicano.

Aunque el reglamento sí contempla la posibilidad de reubicar partidos por motivos de seguridad, hoy no hay una decisión que ponga en peligro a México ni a Guadalajara como sede.

