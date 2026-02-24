CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / lunes 23 de febrero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

febrero 24 de 2026
07:18 a. m.
  • Apareció Diana Ospina, quien había desaparecido en la madrugada del domingo tras tomar un taxi en la localidad de Chapinero.
  • No mejora el panorama de orden público en Antioquia. En Tarazá, dos soldados resultaron heridos tras un ataque con explosivos lanzados desde drones. Mientras tanto, en Remedios, la crisis humanitaria generada por los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo se agudiza con la recuperación de cinco cuerpos.
  • El procurador general le respondió fuertemente al presidente Petro por las dudas que ha planteado sobre posible fraude en las elecciones. Gregorio Eljach pidió respeto por la institución.
  • A 21 años de cárcel fue condenada alias Gabriela, la mujer que participó en el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay. La decisión se da tras un preacuerdo con la Fiscalía, aunque aceptó la responsabilidad en el hecho, dijo que guardará silencio.
Otras Noticias

Independiente Medellín

Medellín vs. Liverpool, vuelta de Copa Libertadores: hora y canal para ver en vivo

Independiente Medellín intentará sellar su paso a la siguiente ronda de la Copa Libertadores este martes.

Ideam

Nuevo frente frío en el Caribe colombiano: Ideam explica que pasará en Córdoba y Antioquia

Las autoridades activaron controles en playas y restricciones a embarcaciones menores ante el aumento de precipitaciones.

Artistas

Murió un legendario actor de cine y televisión: desgarrador mensaje de su familia

Bancolombia

Bancolombia restablece servicios tras más de 24 horas de una fuerte caída: estos son los que funcionan

Enfermedades

23 millones de personas fueron diagnosticadas con esquizofrenia al 2025: ¿cuál es el impacto?