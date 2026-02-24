Se acerca el final de la expedición del ARC Simón Bolívar: buque afronta condiciones retadoras

El buque insignia de la Armada, ARC Simón Bolívar, atraviesa uno de los tramos más exigentes de su expedición científica al enfrentar olas de hasta dos metros y vientos de 80 kilómetros por hora en los canales patagónicos chilenos. La embarcación cumple este martes su día 81 de navegación ininterrumpida con destino a Punta Arenas.

Las condiciones climáticas cambiantes caracterizan esta zona del planeta, donde las montañas dejan de proteger a la embarcación al abrirse hacia el Océano Pacífico. Actualmente, el buque navega por el Canal Brecknock, pasando cerca de Isla Aguirre, el más expuesto al océano y considerado uno de los más desafiantes de la ruta.

El valor de servir lejos de la familia

En el puente de gobierno, el marinero segundo York Rodríguez desempeña un papel fundamental como navegante. “El cargo se basa más que todo en planear, dirigir, organizar y ejecutar una ruta de la navegación, teniendo en cuenta los factores y los riesgos que se pueden presentar durante una navegación”, explicó.

Para este marino, la expedición científica representa una escuela en tiempo real. Más de dos meses enfrentando condiciones cambiantes, jornadas extensas y decisiones que exigen precisión absoluta han marcado su desarrollo profesional. Sin embargo, su principal motivación permanece en casa: “Si mi familia está bien, yo estoy bien, pues mi familia es mi todo. Y esa es la que me motiva a cada día levantarme y seguir adelante”.

Su padre, Efraín Rodríguez, veterano con 22 años como soldado profesional, comprende el significado de servir lejos del hogar. “Es otro orgullo que Dios me ha dado, de ver que mi hijo vio algo del padre que le gustó y que hizo también querer continuar esta vida”, expresó.

Expedición acabará tras 87 días

Su madre, Delcy Guerrero, aguarda el regreso con ansias. Sobre los reencuentros, Jorge comentó: “Cada vez que vuelvo a casa me da, yo le digo que es mi recarga. Él es mi recarga y él también dice, mami, tú eres mi recarga. Me voy tan recargado, me voy como tan lleno de amor”.

RELACIONADO Así es como el equipo detrás de cámaras de RCN ha vivido la expedición a la Antártida de la Armada Nacional

La misión científica del ARC Simón Bolívar ha completado 81 días de transmisión ininterrumpida a través del canal RCN, que finalizarán el próximo domingo 1 de marzo al cumplirse 87 días al aire. La cobertura continuará acompañando el regreso de la embarcación hasta su llegada a Cartagena.

El buque permanecerá varios días en Punta Arenas antes de emprender el viaje de retorno a Colombia, concluyendo así una de las expediciones más importantes de la Armada Nacional en aguas patagónicas.