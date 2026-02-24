Trump busca recuperar terreno en el Congreso tras revés de la Corte Suprema

El presidente estadounidense, Donald Trump, intentará pasar al contrataque este martes en su discurso sobre el estado de la Unión, luego de que la Corte Suprema tumbara su política de aranceles, uno de los pilares de su agenda económica.

El mandatario promete un mensaje “largo” y desafiante, con tintes históricos en el marco del 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Según la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el discurso incluirá “momentos conmovedores hasta las lágrimas” y otros de ligereza, en un intento de reforzar la imagen de liderazgo de Trump pese a los cuestionamientos sobre su gestión.

Un discurso marcado por la economía y la división política

Hace un año, Trump prometió el inicio de una “edad de oro” para el país, pero los indicadores económicos no acompañan: el crecimiento en 2025 fue de 2,2%, la inflación se mantiene elevada y solo el empleo muestra dinamismo. La Corte Suprema le recordó que cualquier cambio en los aranceles requiere aprobación del Congreso, donde las negociaciones con los demócratas están estancadas.

El presidente, visiblemente molesto, calificó de “vendidos” a los seis magistrados que votaron contra su política comercial. Este martes los tendrá frente a frente en el hemiciclo, lo que anticipa un ambiente tenso durante la sesión.

Ausencias demócratas y gestos simbólicos

Parte de la bancada demócrata anunció que no asistirá al discurso, en protesta por la dureza de la política migratoria de Trump. El Congreso sigue paralizado en torno al financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional, mientras republicanos y demócratas chocan sobre el futuro de las agencias migratorias.

Los demócratas invitaron a víctimas vinculadas al caso Epstein, mientras que Trump respondió convocando al equipo masculino de hockey que acaba de conquistar el oro olímpico frente a Canadá.

Con una aprobación que ronda el 50% y un electorado demócrata movilizado, el discurso de esta noche se perfila como un intento de reafirmar liderazgo en medio de un escenario político incierto.