CANAL RCN
Internacional

Trump busca recuperar terreno en el Congreso tras revés de la Corte Suprema

El mandatario promete un mensaje “largo” y desafiante, con tintes históricos en el marco del 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Donald Trump
Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

febrero 24 de 2026
02:27 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El presidente estadounidense, Donald Trump, intentará pasar al contrataque este martes en su discurso sobre el estado de la Unión, luego de que la Corte Suprema tumbara su política de aranceles, uno de los pilares de su agenda económica.

Gobierno Trump prepara expropiaciones en la frontera con México para levantar su muro
RELACIONADO

Gobierno Trump prepara expropiaciones en la frontera con México para levantar su muro

El mandatario promete un mensaje “largo” y desafiante, con tintes históricos en el marco del 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Según la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el discurso incluirá “momentos conmovedores hasta las lágrimas” y otros de ligereza, en un intento de reforzar la imagen de liderazgo de Trump pese a los cuestionamientos sobre su gestión.

Un discurso marcado por la economía y la división política

Hace un año, Trump prometió el inicio de una “edad de oro” para el país, pero los indicadores económicos no acompañan: el crecimiento en 2025 fue de 2,2%, la inflación se mantiene elevada y solo el empleo muestra dinamismo. La Corte Suprema le recordó que cualquier cambio en los aranceles requiere aprobación del Congreso, donde las negociaciones con los demócratas están estancadas.

¿Nicolás Maduro podría quedar en libertad bajo la ley de amnistía en Venezuela?
RELACIONADO

¿Nicolás Maduro podría quedar en libertad bajo la ley de amnistía en Venezuela?

El presidente, visiblemente molesto, calificó de “vendidos” a los seis magistrados que votaron contra su política comercial. Este martes los tendrá frente a frente en el hemiciclo, lo que anticipa un ambiente tenso durante la sesión.

Ausencias demócratas y gestos simbólicos

Parte de la bancada demócrata anunció que no asistirá al discurso, en protesta por la dureza de la política migratoria de Trump. El Congreso sigue paralizado en torno al financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional, mientras republicanos y demócratas chocan sobre el futuro de las agencias migratorias.

Estados Unidos bombardeó otra ‘narcolancha’ en el Caribe que dejó tres muertos
RELACIONADO

Estados Unidos bombardeó otra ‘narcolancha’ en el Caribe que dejó tres muertos

Los demócratas invitaron a víctimas vinculadas al caso Epstein, mientras que Trump respondió convocando al equipo masculino de hockey que acaba de conquistar el oro olímpico frente a Canadá.

Con una aprobación que ronda el 50% y un electorado demócrata movilizado, el discurso de esta noche se perfila como un intento de reafirmar liderazgo en medio de un escenario político incierto.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Rusia

Cuatro años de guerra: En qué terminó la última ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania

Donald Trump

Entra en vigor el nuevo arancel global del 15% que Trump anunció sobre las importaciones ¿Hasta cuándo estará en pie?

Ucrania

Se cumplen cuatro años de guerra entre Rusia y Ucrania: este en un balance general del conflicto

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Sol: ya hay número y signo confirmado HOY lunes 24 de febrero de 2026

¿Para quiénes fue la suerte tras el sorteo del Super Astro Sol de este 24 de febrero? Descubra aquí el resultado exacto.

EPS

Caso Kevin Acosta: Nueva EPS confirma que el trámite de remisión tomó 12 horas

El niño diagnosticado con hemofilia falleció el pasado 13 de febrero tras sufrir un golpe en la cabeza luego de caer de una bicicleta.

Inseguridad

VIDEO | Delincuente encañonó sin piedad a un padre y su pequeño para robarlos en Santa Marta

Luis Díaz

Luis Díaz causó revuelo en redes sociales al referirse a Jhon Jader Durán

La casa de los famosos

Valentino reaccionó a las fuertes palabras de Melissa Gate tras su ingreso a la Casa de los Famosos