Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 23 de noviembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 23 de 2026
03:12 p. m.
03:12 p. m.
- Fueron lanzados drones con explosivos en un barrio residencial de Cúcuta, con el fin de atentar en contra del Comando de Policía de Norte de Santander. Tres personas quedaron heridas.
- Cinco personas muertas y 11 más heridas por un grave accidente en Cajamarca, Tolima. Una tractomula se habría quedado sin frenos y embistío varios vehículos.
- A partir del 1 de diciembre la operación del alumbrado público de Bogotá estará a cargo de EPM. La administración de Galán firmó un contrato millonario con la empresa por 10 años.