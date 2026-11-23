Diciembre está a pocos días de comenzar y la dieta de las personas cambia drásticamente en épocas navideñas en las que el compartir y celebrar con comida es más usual a diferencia de otros meses del año.

Por esto, desde ya, las familias se encuentran tras la búsqueda de los mejores pasabocas para ofrecer durante las festividades como la noche de velitas, el inicio de las novenas, navidad y nochebuena.

Efectos del alcohol sobre el cuerpo

Mantener una alimentación saludable al mismo tiempo que se disfruta se convierte en uno de los verdaderos retos en épocas navideñas. Según la nutricionista Janeth Castañeda y el doctor Francisco Barreto, de Boston Medical, grupo médico especializado en salud sexual masculina, lo que se bebe también puede tener efectos sobre la salud y el bienestar de las personas.

Según los expertos, el consumo excesivo de alcohol puede interferir con las señales nerviosas y la circulación que el cuerpo necesita para lograr y mantener procesos como el de una erección. Por esto, sugirieron tres cócteles refrescantes y saludables para mantener la hidratación y favorecer la circulación sanguínea.

Cócteles saludables para celebrar en diciembre

Para la primera receta, llamada vitared, se necesita: 100 ml de jugo de granada natural, 100 ml de agua mineral con gas, 50 ml de jugo de sandía natural, 10 ml de jugo de limón, 2 rodajas finas de raíz de jengibre fresco, hielo al gusto y hojas de menta o hierbabuena y granos de granada para decorar.

Primero se debe macerar ligeramente el jengibre con el jugo de limón. Luego agrega los jugos de granada y sandía, junto con el hielo. Incorpora el agua mineral al final para conservar las burbujas y sirve en una copa y decora con menta, hierbabuena y granos de granada.

Según Castañeda, la sandía contiene citrulina, un aminoácido que el organismo transforma en arginina para producir óxido nítrico, sustancia esencial que ayuda a relajar los vasos sanguíneos y mejorar el flujo sanguíneo. Por su parte, la granada y el jengibre aportan compuestos con propiedades antioxidantes.

Para el segundo cóctel, llamado ‘Rubí mexicano’, se necesitan 40 ml de jugo de granada sin azúcar añadida, 15 ml de jugo de limón, 60 ml de agua mineral con gas, 5 ml de jarabe de agave (opcional), semillas de granada, romero para decorar y hielo al gusto.

Para su preparación se debe colocar el jugo de granada, el limón, el jarabe de agave, si lo utilizas, y el hielo en un agitador. Se debe agitar y colar sobre un vaso bajo con un cubo de hielo grande. Agrega el agua mineral, decora con semillas de granada y una ramita de romero.

El experto aseguró que la granada es rica en polifenoles, antioxidantes estudiados por sus beneficios cardiovasculares y su capacidad para reducir el daño oxidativo. El limón aporta vitamina C y el agua mineral favorece una adecuada hidratación, indispensable para el buen funcionamiento del organismo.

El ‘Corazón rojo’ es la tercera receta. Para este se necesitan 60 ml de infusión concentrada de jamaica, fría y sin azúcar, 30 ml de jugo natural de naranja, 15 ml de jugo de limón, 100 ml de agua mineral con gas, una pizca de chile en polvo, una cucharadita de semillas de chía previamente hidratadas (opcional), hielo al gusto, una rodaja de naranja y una flor de jamaica hidratada para decorar.

Para su preparación se debe realizar la infusión de jamaica, déjala enfriar y refrigerar. Si lo deseas, escarcha la mitad del borde de una copa alta con jugo de limón y chile en polvo. Combina la jamaica con el jugo de limón y, si la utilizas, la chía hidratada.

Sirve en la copa con hielo y agrega lentamente el agua mineral para conservar las burbujas. Incorpora el jugo de naranja para crear un contraste con el rojo intenso de la jamaica. Decora con una rodaja de naranja y una flor de jamaica hidratada.

Según Barreto, la jamaica contiene antioxidantes asociados con beneficios sobre la presión arterial y la circulación. Los cítricos aportan vitamina C, mientras que la chía suma fibra y ácidos grasos omega-3 de origen vegetal, ideales para una alimentación equilibrada.