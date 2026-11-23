El Super Astro Sol realizó un nuevo sorteo este lunes 23 de noviembre de 2026. Si usted participó, tenga a mano el tiquete para comparar su apuesta con el número y el signo zodiacal de la jornada.

RELACIONADO Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 10 de noviembre de 2026

El monto del premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del valor que haya jugado.

Resultado del Super Astro Sol hoy, 23 de noviembre de 2026

La combinación ganadora del sorteo de este lunes fue la siguiente:

Número ganador: XXXX.

Signo zodiacal ganador: X.

Antes de revisar los aciertos, confirme que su comprobante diga Super Astro Sol y corresponda al 23 de noviembre. El operador publica por separado los resultados de Sol y Luna, así que conviene verificar cuál de los dos sorteos figura en el tiquete.

Si jugó con un solo signo, este debe coincidir con el que salió en el sorteo. Revise las cifras de derecha a izquierda para saber si acertó las dos o las tres últimas. Para el premio mayor, las cuatro deben coincidir en el mismo orden.

¿Cómo se juega el Super Astro Sol y cuánto paga el premio mayor?

Para participar, elija una combinación entre 0000 y 9999, seleccione uno de los doce signos del zodiaco e indique cuánto quiere apostar. Puede registrar la jugada en un punto autorizado o por los canales digitales habilitados. El operador recibe apuestas desde $500 hasta $10.000 por cada jugada registrada.

RELACIONADO Resultados del último sorteo de la lotería de Bogotá y Quindío del 5 de noviembre de 2026

En la modalidad de un solo signo, el premio mayor paga 42.000 veces el valor base de la apuesta. Si esa base es de $10.000, el premio puede llegar a $420 millones antes de las retenciones aplicables.

Acertar las tres últimas cifras y el signo paga 1.000 veces la base apostada. Si coinciden las dos últimas cifras y el signo, el pago es de 100 veces esa base. Si ganó, conserve el comprobante y consulte los canales oficiales del operador para saber dónde cobrar según el monto del premio.

*Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN*