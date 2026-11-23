Este lunes 23 de noviembre, Marvel Studios ha publicado el tráiler final de Avengers: Doomsday, la nueva entrega de la exitosa franquicia que llegará a los cines en Colombia el próximo 17 de diciembre.

El avance confirma el regreso de personajes icónicos, la confirmación del villano y las temáticas que se abordarán durante la película que tendrá una duración de 2 horas y 45 minutos, bajo la dirección de los hermanos Anthony y Joe Russo.

Revelan nuevas apariciones en el tráiler final de Avengers: Doomsday

Uno de los rumores más esperados para la nueva entrega de Marvel es el regreso de Chris Evans, quien interpreta a Steve Rogers disfrutando de su hijo hasta que el equipo de 'Los 4 Fantásticos' lo busca para unirse a ellos.

Además, los usuarios manifestaron su alegría, ya que se confirmó la presencia de Robert Downey Jr. como el nuevo villano, Victor Von Doom, desatando una guerra entre todos los superhéroes y dejan ver algunos de los enfrentamientos que se vivirán en la esperada película.

La unión de los Vengadores, Los 4 Fantásticos y los X-Men hace que la fecha del 17 de diciembre sea una de las más esperadas del año y que podría marcar un antes y un después en la en la famosa saga de Marvel.

Avengers: Secret Wars, se estrenará en 2027

La cinta que se estrenará a final de 2026 servirá como preámbulo a 'Avengers: Secret Wars, la producción que marcaría el final de la saga de 'Avengers' y que, según páginas expertas, duraría más de 4 horas, siendo la más larga de la historia del cine.

La fecha establecida para el estreno es el 17 de diciembre de 2027 y, según los hermanos Russo, promete ser algo nunca antes visto.