Un hecho de violencia registrado en el barrio Bocagrande, uno de los sectores turísticos de Cartagena, terminó con la muerte de un ciudadano venezolano de 39 años.

El hombre, quien se desempeñaba como ingeniero y era padre de cinco hijos, fue asesinado al interior de un apartamento durante una confrontación en la que habrían participado dos hermanos.

¿Cómo ocurrió el homicidio de un venezolano en Bocagrande?

Los hechos se registraron durante la madrugada del domingo en un apartamento del barrio Bocagrande. De acuerdo con la información conocida, la confrontación se habría presentado cuando dos hombres llegaron al inmueble y se encontraron con la víctima, quien presuntamente sostenía una relación sentimental con su madre, una mujer de 62 años.

Según explicó Daniel Vargas, secretario del Interior de Cartagena, el enfrentamiento se produjo en medio de un conflicto entre integrantes de una misma familia.

Lamentablemente un familiar, el padrastro, tuvo un altercado con la familia y, bueno, con los hijos. Y bueno, ahí se presentaron los hechos y lamentablemente hubo un fallecido.

La víctima fue identificada como un ciudadano venezolano de 39 años, de profesión ingeniero, quien deja cinco hijos. Sus familiares adelantan las gestiones necesarias para trasladar su cuerpo a Venezuela.

¿Qué pasó con los dos hermanos señalados?

En medio de las investigaciones, la Policía Metropolitana de Cartagena informó que los dos hermanos relacionados con el caso se entregaron voluntariamente a las autoridades para responder por su presunta participación en el homicidio.

Por su parte, el secretario del Interior indicó que, una vez conocido el hecho, se activaron los protocolos correspondientes y el caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación.

A esta hora, los dos hombres enfrentan las primeras diligencias judiciales. En la sede de la Fiscalía avanza la audiencia de legalización de captura, paso en el que un juez verifica si el procedimiento de detención se realizó conforme a la ley.

¿Qué hipótesis se manejan?

Uno de los aspectos que deberá esclarecer la investigación es cómo se desarrolló la confrontación y qué ocurrió dentro del apartamento antes de la muerte del ciudadano venezolano.

Entre las hipótesis que manejan las autoridades está la posibilidad de que los dos hermanos hayan actuado en legítima defensa. Sin embargo, esta versión deberá ser evaluada por la Fiscalía a partir de los elementos materiales probatorios y las evidencias recopiladas.