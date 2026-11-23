El empate 1-1 entre Colombia y Marruecos terminó en una fuerte pelea durante el Mundial de Talla Baja 2026, que se disputa en territorio marroquí. Jugadores de ambas selecciones protagonizaron empujones y golpes al finalizar el encuentro, en un episodio que obligó a la intervención de árbitros, cuerpos técnicos y personal policial.

Las imágenes del enfrentamiento comenzaron a circular en redes sociales y generaron numerosas reacciones. El partido correspondía a la segunda jornada del Grupo A y se disputó el domingo 22 de noviembre en el marco del campeonato que tiene como sede a Rabat.

La intervención de los árbitros y los cuerpos técnicos no fue suficiente para controlar inmediatamente la situación. Finalmente, personal de seguridad y policías ingresaron a la cancha para separar a los jugadores y evitar que el enfrentamiento continuara.

¿Por qué comenzó la pelea entre Colombia y Marruecos?

El cruce se produjo en medio de un partido con mucho en juego para los dos seleccionados. Colombia y Marruecos llegaron al encuentro con la posibilidad de acercarse a la clasificación a la siguiente ronda.

La tensión aumentó después del pitazo final. Según los reportes sobre lo ocurrido, algunos futbolistas colombianos celebraron el resultado frente a sus rivales marroquíes, lo que provocó reclamos y empujones. En cuestión de segundos, la discusión pasó a los golpes de puño y patadas, con varios integrantes de las delegaciones involucrados.

El compromiso terminó 1-1, resultado que dejó a ambos equipos con cuatro puntos en la tabla del Grupo A. Marruecos conservó el primer lugar gracias a su diferencia de goles, mientras que el combinado colombiano quedó segundo.

El equipo anfitrión había comenzado su participación con una victoria 2-0 frente a Guatemala, mientras que Colombia también llegaba con un triunfo en su debut ante Estados Unidos.

Pelea en el Mundial de Talla Baja generó reacciones

Hasta el momento, no se conocen decisiones disciplinarias oficiales contra los futbolistas involucrados ni un pronunciamiento definitivo de la organización sobre posibles castigos.

El episodio quedó registrado en videos que se difundieron ampliamente en plataformas digitales.

El Mundial de Talla Baja 2026 reúne a 16 selecciones y se desarrolla en Marruecos entre el 21 y el 29 de noviembre. Para Colombia, el objetivo deportivo sigue siendo avanzar de ronda, aunque ahora el enfrentamiento con el equipo anfitrión también deja pendiente la respuesta de las autoridades del campeonato frente a lo ocurrido.