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Ladrón amenazó a un panadero, se llevó el dinero y salió caminando como si nada en Cali

El hecho se registró en el barrio Nueva Floresta. Los vecinos están preocupados por la seguridad del sector.

Noticias RCN

mayo 25 de 2026
05:59 p. m.
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En video quedó grabado un impresionante robo en una panadería en Cali. Un ladrón intimidó a trabajadores y clientes hasta que se salió con la suya.

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El crimen tuvo lugar en el barrio Nueva Floresta, oriente de la capital vallecaucana; y se dio hace pocas horas.

Antes de irse, robó a una clienta

Las cámaras mostraron que el hombre entró a plena luz del día y amenazó al panadero. Por causa del pánico, quedó inmóvil mientras el delincuente se quedaba con el dinero de la caja registradora.

Cuando estaba a punto de irse, intimidó a una mujer y se llevó el bolso. El ladrón vestía todo de negro, incluyendo la gorra. Gracias al video y a que no tenía casco o algo que ocultara su rostro, las autoridades lo pueden tener identificado.

Personería rechazó lo ocurrido

El hecho ha causado rechazo y el personero de la ciudad, Gerardo Mendoza, dejó un contundente mensaje: “Acompañamos, hacemos seguimiento y damos recomendaciones para que se brinden las garantías a efecto de que las personas tengan una percepción de seguridad y, más allá, sientan que la presencia del Estado es efectiva”.

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Nueva Floresta ha sido de constantes crímenes. También hace pocas horas, en video quedó registrado el momento en el que un ladrón le arrebató el celular y una cadena de oro a una mujer cuando estaba en una peluquería.

No obstante, durante la huida, el delincuente dejó caer su celular, permitiendo que las autoridades lo utilizaran para ubicarlo.

Las cifras de Cali Cómo Vamos muestran que en 2025, la percepción de seguridad fue de la siguiente manera: 42 % a nivel general y 19 % puntualmente en los barrios. Los números cayeron considerablemente en comparación con el año anterior, cuando habían cerrado en 57 % y 31 %, respectivamente.

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