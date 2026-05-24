CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / domingo 24 de mayo de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

mayo 24 de 2026
08:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • En primicia, las imágenes del dron con el que las autoridades encontraron el cuerpo de Yulixa Toloza.
  • Candidatos dieron sus últimos discursos antes de la primera vuelta presidencial. Así fueron los cierres de campaña en el país.
  • Varios gremios publicaron sus hojas de ruta para el próximo gobierno. Salud y vivienda son dos de los que se manifestaron.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / domingo 24 de mayo de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / sábado 23 de mayo de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / sábado 23 de mayo de 2026

Otras Noticias

Bogotá

Exclusivo | Fotos aéreas ayudaron a localizar el cuerpo de Yulixa Toloza: la SIJIN lo ubicó tras seis días de búsqueda

Con el apoyo de drones y el testimonio en tiempo real de una de las capturadas, la Policía logró ubicar el sitio donde fue abandonada Yulixa.

Fútbol

Lionel Messi enciende las alarmas antes del Mundial de 2026: salió con molestias tras juego del Inter Miami

El astro argentino tuvo que ser sustituido al minuto 76 de juego.

Trabajo

Ley aclara si un trabajador que no usa el transporte de su empresa, tiene derecho al auxilio de transporte

EPS

Médicos intensivistas asumen hasta tres empleos para sobrevivir en medio de la crisis de la salud

La casa de los famosos

Final de la Casa de los Famosos 2026 ya tiene fecha: este será el día que se conocerá el ganador