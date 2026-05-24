Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / domingo 24 de mayo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
mayo 24 de 2026
08:52 p. m.
08:52 p. m.
- En primicia, las imágenes del dron con el que las autoridades encontraron el cuerpo de Yulixa Toloza.
- Candidatos dieron sus últimos discursos antes de la primera vuelta presidencial. Así fueron los cierres de campaña en el país.
- Varios gremios publicaron sus hojas de ruta para el próximo gobierno. Salud y vivienda son dos de los que se manifestaron.