"Es el futuro presidente": salió a la luz nueva predicción a seis días de las elecciones en Colombia

En los últimos días, Felipe Vega, un reconocido tarotista que tiene más de 14.000 seguidores en TikTok, leyó las cartas astrales de Paloma Valencia, Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda.

Fue así como, tras su análisis completo, reveló el nombre del candidato que, según él, se convertiría en el nuevo presidente de Colombia.

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Este sería el futuro presidente de Colombia, según el vidente Felipe Vega

Después de que el tarotista Felipe Vega puso al descubierto sus cartas, aseguró que Paloma Valencia puede ser la candidata con menos opciones para llegar a la presidencia.

Además, indicó que aunque Abelardo De La Espriella tiene un aura positiva, Iván Cepeda le ganaría el pulso.

"Yo veo que Paloma no va a hacer nada. Todas sus cartas salieron negativas y entonces yo no la veo como presidenta", dijo el tarotista.

"Abelardo De La Espriella está mentalizado y enfocado en trabajar duro. Aquí se ve que hay mucho empresario que va a estar votando por este hombre y, hasta el momento, le marca una buena energía, pero se ve agotado", añadió.

"De Abelardo a Iván Cepeda, le salen las cartas mucho mejor al segundo. Para mí, aunque recuerden que esto es un estudio de tarot y también puedo equivocarme, a este hombre le marca mucho triunfo y podría ser el futuro presidente. Yo veo la lectura más fuerte para él y vienen cambios positivos para Colombia", concluyó.

¿Qué tiene que pasar para que un candidato gane las elecciones presidenciales en primera vuelta?

La primera vuelta presidencial en Colombia se llevará a cabo el próximo domingo 31 de mayo.

Los colombianos saldrán a las urnas y, de manera individual, elegirán al candidato con el que se sienten identificados y quieren que los represente durante los próximos cuatro años.

En caso de que un candidato obtenga el 50 % + 1 de los votos, se convertirá automáticamente en el presidente que se posicionará el 7 de agosto.

Sin embargo, si esto no ocurre, los ciudadanos tendrán que volver a votar en una segunda vuelta.