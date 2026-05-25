Ciudadanos tendrán descuento del 85% en el impuesto vehicular: así pueden aplicar

Las autoridades departamentales de Santander confirmaron la aprobación de un importante paquete de alivios tributarios. A partir del próximo primero de junio de 2026, los contribuyentes que presenten deudas pendientes por concepto de impuesto vehicular podrán acceder a un histórico descuento de hasta el 85% en las sanciones y los intereses moratorios acumulados.

La medida, aprobada tras intensos debates en la Asamblea Departamental, busca atacar de frente la alta tasa de morosidad que afecta las finanzas regionales.

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Según explicaron portavoces de la Gobernación de Santander, el beneficio está diseñado específicamente para aquellos propietarios de automóviles y motocicletas con cilindraje superior a los 125 centímetros cúbicos que, por diversas razones económicas, no han podido ponerse al día con las vigencias anteriores del tributo.

Así funcionará el beneficio del descuento del 85%

El mecanismo de este alivio financiero opera para quienes tengan deudas antiguas no tendrán que asumir la totalidad de las multas ni los intereses corrientes que se generan mes a mes por el retraso.

Al condonarse el 85% de estos recargos, el valor neto a pagar se reduce drásticamente, permitiendo que los ciudadanos cancelen únicamente el capital del impuesto adeudado junto con una fracción mínima de la penalidad.

Desde la Secretaría de Hacienda departamental se enfatizó que los alivios comenzarán a aplicarse formalmente de manera escalonada o directa según las fechas establecidas en el calendario tributario.

No obstante, advirtieron que para hacer efectivo el descuento, los propietarios de los automotores deberán saldar el total del capital pendiente dentro de los plazos estipulados por la administración, ya que de lo contrario perderán el beneficio y se reactivarán los cobros coactivos ordinarios.

Así puede realizar el proceso de descuento

Para facilitar los trámites y evitar aglomeraciones en los puntos físicos, el gobierno regional ha habilitado canales digitales y presenciales. Los contribuyentes interesados en liquidar su estado de cuenta pueden ingresar directamente a la plataforma virtual oficial de la Gobernación de Santander (www.santander.gov.co), donde encontrarán el botón de pago electrónico debidamente actualizado con los nuevos porcentajes de descuento a partir del inicio de la vigencia del decreto.

Asimismo, se mantendrán habilitados los puntos de atención presencial en la Casa del Libro Total en Bucaramanga, San Gil y Barrancabermeja, además de los convenios con entidades bancarias autorizadas y corresponsales bancarios en todo el territorio nacional. Las autoridades hicieron un llamado enérgico a la ciudadanía para que no dejen este trámite para el último momento, aprovechen la oportunidad de normalizar la situación de sus vehículos y contribuyan activamente al desarrollo social de la región.

Para ampliar la información sobre los debates previos y el contexto de esta iniciativa en la asamblea, puedes consultar el reporte informativo sobre el debate del proyecto de descuento para morosos, el cual detalla las necesidades de recaudo en la región.