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¿Cuál es la hipótesis detrás del tiroteo en gala con Trump y cómo se desarrolló el ataque armado?

Gobierno asegura que el incidente sería el tercer intento contra el presidente en dos años.

Hipótesis del ataque en la gala de Trump
Foto: AFP

Valentina Bernal

abril 27 de 2026
02:45 p. m.
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El tiroteo registrado durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, en Washington, abrió interrogantes sobre las causas detrás del ataque.

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Mientras avanzan las investigaciones, desde el Gobierno ya se plantea una hipótesis sobre lo ocurrido.

¿Cuál es la hipótesis detrás del tiroteo en gala con Trump?

La Casa Blanca responsabilizó al “culto al odio de la izquierda” por el tiroteo ocurrido durante la gala en la que participaba el presidente Donald Trump junto a altos funcionarios.

La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, aseguró que este episodio se suma a otros hechos recientes y lo calificó como el tercer intento de asesinato contra el mandatario en los últimos dos años.

El culto al odio de la izquierda contra el presidente y todos aquellos que le apoyan y trabajan para él ha provocado que varias personas resultaran heridas y murieran, y este fin de semana estuvo a punto de volver a ocurrir.

Leavitt insistió en que existe una “demonización sistemática” contra Trump, señalando que los discursos que lo califican como fascista o lo comparan con Hitler estarían alimentando este tipo de violencia.

Aquellos que constantemente etiquetan y difaman falsamente al presidente como fascista, como una amenaza para la democracia, y lo comparan con Hitler para ganar puntos políticos, están alimentando este tipo de violencia.

¿Cómo se desarrolló todo el tiroteo en la gala de Trump?

El ataque se produjo la noche del sábado en el hotel Hilton de Washington. Según testigos, los disparos se escucharon poco después del discurso de apertura de la gala.

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En ese momento, los equipos de seguridad reaccionaron de inmediato, tomaron posiciones con armas desenfundadas y evacuaron rápidamente al presidente, a su esposa Melania, al vicepresidente JD Vance y a otros altos funcionarios.

Dentro del salón, cientos de asistentes vestidos de gala se refugiaron debajo de las mesas antes de ser guiados hacia el vestíbulo y posteriormente al exterior. El evento fue suspendido.

De acuerdo con las autoridades, el ataque fue ejecutado por un “tirador solitario” que intentó forzar un control de seguridad ubicado en la entrada del salón de baile hacia las 8:36 de la noche. El sospechoso portaba una escopeta, una pistola y varios cuchillos.

Las fuerzas de seguridad intercambiaron disparos con el individuo y lograron neutralizarlo. Un agente del Servicio Secreto resultó impactado en su chaleco antibalas y fue trasladado al hospital, donde se encuentra fuera de peligro.

El sospechoso no resultó herido, pero fue llevado a un centro médico para evaluación y permanece bajo custodia. En el lugar se encontraron armas y casquillos, mientras el FBI adelanta entrevistas a testigos.

Aunque las autoridades aún no han confirmado oficialmente su identidad, medios estadounidenses lo identifican como Cole Tomas Allen, de 31 años. Enfrenta cargos por uso de arma de fuego en un delito violento y agresión a un agente federal, y no se descarta que se sumen nuevos cargos.

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Finalmente, el propio Trump afirmó que se trataría de un “lobo solitario” y aseguró que aún no se ha establecido el motivo, aunque lo describió como una persona “enferma”.

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