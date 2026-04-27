El precio del dólar tuvo un nuevo movimiento en el cierre de hoy 27 de abril de 2026: ¿fue inesperado?

El dólar en Colombia, según el monitoreo del Banco de la República, abrió este 27 de abril de 2026 en 3.550,00 pesos.

Asimismo, la Tasa Representativa del Mercado llegó a los 3.551,17 pesos, lo que indica que, en comparación al lunes de la semana pasada, tuvo una disminución de 41.97 pesos.

A lo largo de la jornada de este 27 de abril, el dólar tuvo múltiples cambios y, finalmente, sobre la 1:00 de la tarde, cerró con tendencia al alza.

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Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 27 de abril de 2026

La gráfica del Grupo Aval indica que el dólar cerró este lunes 27 de abril de 2026 exactamente en 3.641,00 pesos.

Es decir que, a diferencia de la tasa de apertura, hubo un incremento de 91 pesos.

Además, el Grupo Aval también ha indicado que el precio máximo que alcanzó el dólar durante esta jornada fue de 3.569,77 pesos, mientras que el mínimo de 3.556,10 pesos.

Es así como, hasta el momento, se han identificado las siguientes tarifas para compra y venta de dólares en las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín:

Bogotá: 3.580 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.650 pesos para que los vendan.

Cali: 3.520 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.650 pesos para que los vendan.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.

Medellín: 3.490 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.630 pesos para que los vendan.

Precio del dólar en Colombia: así ha cambiado la Tasa Representativa del Mercado en los últimos días

Desde el jueves 23 de abril, la Tasa Representativa del Mercado no ha alcanzado los 3.600 pesos.

Los cambios exactos que se han advertido han sido los siguientes: