Upar Awards 2026: lista oficial de nominados y cómo votar

Figuras consolidadas y nuevas promesas competirán el próximo 28 de abril en Valledupar. Conozca aquí a los candidatos y descubra cómo apoyar a sus artistas favoritos con su voto para celebrar nuestro folclor.

¿Qué son los Upar Awards 2026 y por qué revolucionan el vallenato?

Los Upar Awards se han consolidado como una de las plataformas más prestigiosas e importantes para la exaltación de la música vallenata en Colombia y el mundo. Esta edición 2026 promete ser histórica, reuniendo a las figuras más consagradas, las nuevas promesas y a todos los actores clave que trabajan detrás de la industria musical, desde productores hasta mánagers y locutores.

El evento principal se llevará a cabo el próximo 28 de abril en Valledupar, la capital mundial del vallenato. Esta ceremonia no solo es una entrega de premios, sino una reafirmación del compromiso cultural por mantener vivo este patrimonio, exaltando a quienes han marcado la pauta durante el último año con su talento y dedicación.

¿Cómo votar por sus artistas favoritos en los Upar Awards?

Una de las características que hace de los Upar Awards un evento altamente interactivo y atractivo para Google Discover es que el poder de elección recae en los fanáticos. La organización ha dejado claro que estos galardones representan "la voz directa de la gente".

Para apoyar a su artista vallenato favorito, el proceso es rápido y sencillo. Las votaciones ya se encuentran oficialmente abiertas. Solo debe ingresar a la página web www.uparawards.com.co, buscar sus categorías de interés y registrar su voto. Cada elección cuenta para reconocer la trayectoria y el impacto de los músicos que hacen grande este género.

Categorías más reñidas: Canción, Disco y Artista del Año

La competencia de este año está marcada por lanzamientos que dominaron las plataformas digitales y las emisoras del país. En la categoría a Canción del año, temas virales como "Directo al Cora" de Diego Daza y "El chacho de tus pretendientes" de Mono Zabaleta prometen una disputa cerrada.

Por su parte, la categoría de Artista femenina del año destaca el poder de las mujeres en el folclor, con nominadas de la talla de Ana del Castillo, Karen Lizarazo, Margarita Doria y Natalia Curvelo. Además, pesos pesados como Silvestre Dangond, Peter Manjarrés y Jean Carlos Centeno figuran en múltiples categorías, demostrando su vigencia en la industria.

Lista completa de nominados a los Upar Awards 2026

A continuación, presentamos los candidatos oficiales que competirán por el máximo galardón de la música vallenata en sus 35 categorías: