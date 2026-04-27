Upar Awards 2026: lista oficial de nominados y cómo votar
La organización de los Upar Awards 2026 reveló la esperada lista oficial de nominados, destacando en 35 categorías a los máximos exponentes del vallenato.
Rafael Navas
03:20 p. m.
Figuras consolidadas y nuevas promesas competirán el próximo 28 de abril en Valledupar. Conozca aquí a los candidatos y descubra cómo apoyar a sus artistas favoritos con su voto para celebrar nuestro folclor.
¿Qué son los Upar Awards 2026 y por qué revolucionan el vallenato?
Los Upar Awards se han consolidado como una de las plataformas más prestigiosas e importantes para la exaltación de la música vallenata en Colombia y el mundo. Esta edición 2026 promete ser histórica, reuniendo a las figuras más consagradas, las nuevas promesas y a todos los actores clave que trabajan detrás de la industria musical, desde productores hasta mánagers y locutores.
El evento principal se llevará a cabo el próximo 28 de abril en Valledupar, la capital mundial del vallenato. Esta ceremonia no solo es una entrega de premios, sino una reafirmación del compromiso cultural por mantener vivo este patrimonio, exaltando a quienes han marcado la pauta durante el último año con su talento y dedicación.
¿Cómo votar por sus artistas favoritos en los Upar Awards?
Una de las características que hace de los Upar Awards un evento altamente interactivo y atractivo para Google Discover es que el poder de elección recae en los fanáticos. La organización ha dejado claro que estos galardones representan "la voz directa de la gente".
Para apoyar a su artista vallenato favorito, el proceso es rápido y sencillo. Las votaciones ya se encuentran oficialmente abiertas. Solo debe ingresar a la página web www.uparawards.com.co, buscar sus categorías de interés y registrar su voto. Cada elección cuenta para reconocer la trayectoria y el impacto de los músicos que hacen grande este género.
Categorías más reñidas: Canción, Disco y Artista del Año
La competencia de este año está marcada por lanzamientos que dominaron las plataformas digitales y las emisoras del país. En la categoría a Canción del año, temas virales como "Directo al Cora" de Diego Daza y "El chacho de tus pretendientes" de Mono Zabaleta prometen una disputa cerrada.
Por su parte, la categoría de Artista femenina del año destaca el poder de las mujeres en el folclor, con nominadas de la talla de Ana del Castillo, Karen Lizarazo, Margarita Doria y Natalia Curvelo. Además, pesos pesados como Silvestre Dangond, Peter Manjarrés y Jean Carlos Centeno figuran en múltiples categorías, demostrando su vigencia en la industria.
Lista completa de nominados a los Upar Awards 2026
A continuación, presentamos los candidatos oficiales que competirán por el máximo galardón de la música vallenata en sus 35 categorías:
- Guacharaquero del año: Luis Fernando Pachón, Abelardo Lozano, José Díaz, Andrew Noel, Luis Felipe Centeno.
- Cajero del año: Nando Gaviria, Carlos López, Dairo Escorcia, Adelmo Granados, Marco Fidel.
- Pianista del año: Carlos Molina, Larry Vanegas, Helberth Estrada, Samuel Angarita, Beto Urieles.
- Timbalero del año: Juan Manuel Cuello, Samir Solano, Luis Holguín, Sebastián Cotes.
- Conguero del año: José Cervantes, Iván Muñoz, Juan Melgarejo, Jorge Luis García.
- Grupo góspel del año: Los Hijos del Rey, 70 Veces 7, Andrés Martínez y Víctor Campo, Dagoberto Osorio, Héctor Arturo Zuleta.
- Acordeonero juvenil del año: Camilo Carvajal, Jorge “Chide” García, Rubén Lanao, Jafid Nazar, Carlos Rueda.
- Corista primera voz del año: William Cataño, María José Ospino, Denilson Rincón, Valeria Cordero.
- Corista segunda voz del año: Beto López, Hermes Mercado, Nicolás Pineda, Marlon Barros.
- Mejor manejo de redes vallenatas del año: Luifer Cuello, Peter Manjarrés, Mono Zabaleta, Rafa Pérez, Karen Lizarazo.
- Guitarrista del año: Andrés Monsalvo, Ariel Bautista, Eugenio Gámez, Carlos Vásquez, Rafael “Tito” Manjarrés.
- Bajista del año: Marlon Gutiérrez, Miguel Alfonso Morales, Nemecio Gómez, Wilmar Gámez, Erichs Martínez.
- Locutor del año: Alí Guerrero, Dalia Bernal, Javier Echeverry, Javier Fernández, Korak Pérez, Richi Peñaloza.
- Mánager del año: Carlos Bloom, Damián Pachón, Milagros Villamil, Osman Hinojosa, Rafael Daza.
- Video vallenato del año: Deimer Gámez, Fredy Melo, Rafael Mejía, Santiago Díaz Vence.
- Mejor feat del año: “Gracias mi amor” (Felipe Peláez & Peter Manjarrés), “Me gustan los hombres” (Fanny Lu & Ana del Castillo), “No pasa nada” (Jonathan Jaraba & Yader Romero), “Tu forma de amar” (Los K Morales & Thiago Morales).
- Mejor instrumento de viento vallenato del año: Jean Carlos Mejía, Martín Tordoya, Álvaro Araújo, Gualdir Borré Gutiérrez, Nicolás Pertuz.
- Acordeonero clásico del año: Álvaro López, Franco Argüelles, Gonzalo Arturo “Cocha” Molina, Israel Romero.
- Ingeniero de sonido del año: Carlos Mario Barranco, José “Jepa” Pareja, Carlos Andrés Barros, Jeisson Catalán, Sergio Cárdenas.
- Empresario vallenato del año: Freddy Herazo, Ronal Cely, Carlos Padilla, José “Chepe” Pérez, Lino Villalobos.
- Grupo show en vivo del año: Diego Daza, Mono Zabaleta, Peter Manjarrés, Karen Lizarazo, Silvestre Dangond.
- Revelación juvenil del año: Edgar Andrés y Goyo Gutiérrez, Simón Figueroa, Martín Elías Jr., Samuel Morales, Mario Cerchar.
- Cantante vallenato romántico del año: Alex Martínez, Jean Carlos Centeno, Alex Manga, Hebert Vargas.
- Productor del año: Erichs Martínez, Rafael “Tito” Manjarrés, Rolando Ochoa, Larry Vanegas.
- Grupo internacional del año: Alex Manga, Jorge Celedón, Hebert Vargas, Jean Carlos Centeno, Silvestre Dangond.
- Grupo juvenil del año: Daniel Restrepo, Óscar Gamarra, Haffit David, Luisra Solano, Jorge Antonio Oñate.
- Acordeonero del año: Saúl Lallemand, Lucas Dangond, Juan Mario de la Espriella, Sergio Luis Rodríguez, Rolando Ochoa, Daniel Maestre.
- Compositor del año: Diego Daza, “El Cabe” Solano, Jhon Mindiola, Marco Romero, Rafael “Tito” Manjarrés.
- Grupo tradicional del año: Alberto Zabaleta, Farid Ortiz, Silvio Brito, Tomás Alfonso Zuleta.
- Mejor grupo del año: Diego Daza, Rafa Pérez, Elder Dayán Díaz, Mono Zabaleta.
- Cantautor del año: Fabián Corrales, Iván Ovalle, José Alfonso Maestre, Rafael Manjarrez, Tico Mercado.
- Artista juvenil del año: Camila Córdoba, Crisly Ospino, Kaju Quintero, Karolay Murra, Laura Hamburger.
- Artista femenina del año: Margarita Doria, Karen Lizarazo, Natalia Curvelo, Ana del Castillo.
- Canción del año: “Miéntele” (Luisra Solano), “Directo al Cora” (Diego Daza), “El chacho de tus pretendientes” (Mono Zabaleta), “Ponte chévere” (Elder Dayán), “A tu ladito” (Rafa Pérez).
- Disco del año: “La avalancha” (Diego Daza), “Brutal” (Mono Zabaleta), “La jerarquía” (Peter Manjarrés), “Los de la A” (Luisra Solano).