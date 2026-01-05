CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 5 de enero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

enero 05 de 2026
05:23 p. m.
  • Descartarían negociaciones de paz ante posible éxodo de cabecillas del ELN y disidencias desde Venezuela
  • Nicolás Maduro se declaró inocente de narcoterrorismo y dijo que sigue siendo presidente de Venezuela
  • Jefe de la ONU expresa preocupación por legalidad de la operación de EE.UU. en Venezuela
