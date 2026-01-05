Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 5 de enero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
enero 05 de 2026
05:23 p. m.
- Descartarían negociaciones de paz ante posible éxodo de cabecillas del ELN y disidencias desde Venezuela
- Nicolás Maduro se declaró inocente de narcoterrorismo y dijo que sigue siendo presidente de Venezuela
- Jefe de la ONU expresa preocupación por legalidad de la operación de EE.UU. en Venezuela