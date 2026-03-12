¡Giro IMPORTANTE en el precio del dólar en Colombia hoy 12 de marzo de 2026! Tocó niveles bajos

En la mañana de este 12 de marzo de 2026, el Banco de la República de Colombia precisó que el dólar abrió con el mismo precio del 11 de marzo, es decir, 3.709,900 pesos.

Sin embargo, la Tasa Representativa del Mercado registró un cambio importante debido a que quedó en 3.687,87 pesos. Eso significa que descendió 22.63 pesos respecto al día anterior y alcanzó su nivel más bajo en más de tres semanas.

La última vez que se había registrado una Tasa Representativa del Mercado similar había sido el 19 de febrero de 2026, cuando fue exactamente de 3.669,21 pesos.

Precio del dólar en Colombia hoy 12 de marzo de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado, en comparación con el jueves de la semana pasada (5 de marzo de 2026), bajó 63.54 pesos.

Además, haciendo el análisis con el precio que la TRM tuvo hace un año (12 de marzo de 2025), el decrecimiento fue de 464.89 pesos, que representan un 11.19%.

Mirando en retrospectiva la Tasa Representativa del Mercado del inicio del 2026, el descenso fue de 69.21 pesos, que equivalen al 1.84%.

Y, por último, revisando la TRM de hace un mes (12 de febrero de 2026), hubo un incremento de 18.86 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así está hoy la compra y venta

En las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín han estipulado las siguientes tarifas: