La Finalissima cambió de sede y el panorama favorece a España frente a Argentina

La Finalissima entre España y Argentina cambió de sede debido a los problemas en Medio Oriente. Falta poco para que se haga oficial.

España
Foto: AFP

marzo 12 de 2026
07:36 a. m.
La próxima edición de la Finalissima, el partido que enfrenta a los campeones de Europa y Sudamérica, sufrió un cambio de última hora en su sede. En las últimas horas, varios medios de gran prestigio en el continente europeo informaron que el compromiso ya no se disputaría en Catar, como se había proyectado inicialmente, sino que tendría un nuevo escenario debido a factores externos que obligaron a replantear la organización del evento.

El encuentro, que medirá a la Selección de Argentina, campeona de la Copa América, frente a la Selección de España, vigente ganadora de la Eurocopa, está programado para disputarse el 27 de marzo. Este duelo reúne a dos de las selecciones más importantes del fútbol mundial y ha generado gran expectativa entre aficionados y analistas desde su confirmación.

Cambio obligado por el contexto internacional

En un principio, el partido estaba previsto para jugarse en el Estadio de Lusail, escenario que fue protagonista durante la Copa Mundial de la FIFA 2022. Sin embargo, la creciente tensión y los episodios de violencia que se registran actualmente en diferentes zonas de Medio Oriente llevaron a reconsiderar la logística del evento.

Ante este panorama, las autoridades vinculadas a la organización del encuentro, entre ellas la UEFA y la CONMEBOL, habrían tomado la decisión de trasladar el partido a territorio europeo, priorizando aspectos relacionados con la seguridad y la estabilidad para equipos, delegaciones y aficionados.

El Santiago Bernabéu aparece como nueva sede

De acuerdo con los reportes difundidos por la prensa internacional, el histórico Estadio Santiago Bernabéu sería el escenario elegido para albergar este enfrentamiento entre campeones continentales. El recinto madrileño, casa del Real Madrid, es uno de los estadios más emblemáticos del mundo y cuenta con la infraestructura necesaria para recibir un evento de esta magnitud.

Si finalmente se confirma esta decisión, el cambio de sede podría tener un impacto deportivo importante en el desarrollo del partido. España contaría con la ventaja de disputar el compromiso en su propio país, con el respaldo mayoritario del público local y en uno de los escenarios más representativos de su fútbol.

Aunque todavía falta la confirmación oficial por parte de los organismos que organizan la Finalissima, todo apunta a que el Bernabéu será el nuevo hogar de este choque entre campeones. De concretarse, el encuentro entre Argentina y España no solo enfrentará a dos selecciones de enorme tradición, sino que también se disputará en un estadio cargado de historia y simbolismo dentro del fútbol mundial.

