CANAL RCN
Colombia

Procuraduría suspende a interventor de Coosalud y abre investigación contra sus predecesores

El de Coosalud EPS es el tercer agente interventor suspendido por el Ministerio Público en lo que va de marzo.

Foto: Freepik
Noticias RCN

marzo 12 de 2026
08:41 a. m.
La Procuraduría General de la Nación, a través de su delegada disciplinaria de instrucción tercera para la vigilancia administrativa, suspendió de manera provisional, por el término inicial de tres meses, al agente interventor de la EPS Coosalud, Alexander Mesa Romero.

La decisión, sobre la que no procede recurso alguno, deberá cumplirla el superintendente nacional de salud y una vez sea ejecutada, debe informarse a la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría.

Además, el Ministerio Público abrió una investigación disciplinaria en su contra y en contra de sus predecesores: Mauricio Camaro, Gloria Líbia Polanía, Carlos Eduardo Franco y Julio César Piñeros, en su condición de agentes interventores de Coosalud EPS.

Noticia en desarrollo…

