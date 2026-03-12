Así fue el conmovedor reencuentro entre Isabella Ladera y Hugo García, su novio, tras la inesperada pérdida que sufrieron

En los últimos días, Hugo García sufrió una dolorosa pérdida y la confirmó en sus redes sociales.

El novio de Isabella Ladera, a través de un desgarrador mensaje, le dio el último adiós a su abuela Bertha.

"Me quedo con haberte dado tu último bisnieto. Buen viaje, mi mamá Bertha, descansa en paz. Dale un abrazo a papá y al abuelo por mí. Te amo", escribió Hugo García.

Además, en la publicación, compartió fotos y videos brindando, bailando, riendo, abrazando y dándole besos a la persona querida que marcó su vida.

Asimismo, Isabella Ladera también expresó sus condolencias y dejó claro que siempre considerará a la abuela de Hugo García como una "madre hermosa".

Tras el fallecimiento, Hugo García estuvo presente en las exequias e, incluso, mostró en sus redes sociales que despidió a su abuela con sus flores favoritas.

Y, posteriormente, tomó un vuelo hacia Estados Unidos para reencontrarse con Isabella Ladera y publicó un emotivo video. ¿Cuál fue?

Así fue el conmovedor reencuentro entre Isabella Ladera y Hugo García tras la pérdida inesperada que sufrieron

Isabella Ladera y su hija esperaron a Hugo García en el Aeropuerto de Miami y corrieron a buscarlo apenas lo vieron.

En una grabación que Hugo García subió a sus historias, se pudo percibir que los tres se unieron en un abrazo y se expresaron el amor que se sienten.

"Las extrañé", escribió Hugo García junto a ese video.

Además, en las últimas horas, Isabella y Hugo han celebrado el cumpleaños de Mía Antonella, la hija de la modelo, en Disney.

¿Isabella Ladera está esperando un niño o una niña?

En febrero de 2026, Isabella Ladera sorprendió a sus seguidores, amigos y familiares al revelar que será mamá por segunda vez.

Sin embargo, hasta el momento, ni la modelo ni su pareja saben si serán padres de un varón o de una mujer.