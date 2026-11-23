Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 23 de noviembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 23 de 2026
08:21 p. m.
08:21 p. m.
- Fue suspendida de manera provisional por la Procuraduría la representante a la Cámara del Pacto Histórico, Verónica Estrada, por el escándalo de los títulos falsos.
- Claudia Romero, representante del Pacto Histórico, es señalada de entregar al Congreso un diploma falso de Administración de Empresas de la Universidad Javeriana.
- Vanessa de la Torre habló con Paloma Valencia sobre los chats que recibió la excandidata presidencial antes del atentado contra Miguel Uribe, donde le advertían un plan en su contra.