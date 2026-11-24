La noche del lunes 23 de noviembre quedó marcada por el pánico en Villavicencio. Las disidencias de las Farc efectuaron un atentado terrorista que dejó más de 20 heridos.

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El reporte de las autoridades precisa que un carro bomba cargado con 100 kilos de explosivos estalló en el centro de la capital del Meta, dejando afectaciones estructurales en la sede de la gobernación, la Catedral de Nuestra Señora del Carmen y los locales aledaños.

Carro bomba había sido robado

Se sospecha que el Frente 39 Arcesio Niño de las disidencias de las Farc de ‘Iván Mordisco’ fue la estructura que cometió este atentado. Además, se supo que el vehículo fue reportado como robado el 12 de marzo de 2026 en Puerto Gaitán.

Las pesquisas también apuntan que la mente terrorista detrás de este hecho fue Omar Pardo Galeano, conocido como alias Antonio Medina. Este hombre fue firmante en el Acuerdo de Paz de 2016 y, tras incumplirlo, fue expulsado de la JEP en 2023.

Sebastián Velásquez, director de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (Fevol), entregó detalles de este criminal en Noticias RCN. Por un lado, expresó su frustración por lo ocurrido en Villavicencio.

Duros cuestionamientos de la Fevcol

Este señor Antonio Medina se une a la larga lista de firmantes y comparecientes que le han incumplido al Acuerdo de Paz.

Otros casos mencionados por Velásquez fueron el de Luciano Marín Arango, más conocido como alias Iván Márquez, quien fue jefe negociador en la mesa de diálogo y hoy se cree que está escondido en Venezuela manejando a la Segunda Marquetalia.

También está alias El Paisa, firmante del Acuerdo de Paz y que con el paso del tiempo optó por volver al camino de las armas. Un dato no menor es que ‘Antonio Medina’ fue nombrado en la comisión de negociación con el autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias, en el marco de la política de paz total del anterior gobierno.