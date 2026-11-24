Juan Camilo Hernández volvió a sumar minutos con Real Betis después de estar más de un mes por fuera de las canchas por una lesión muscular. El colombiano regresó este 24 de octubre en un partido de Champions League frente al Slovan Bratislava, donde fue inicialista y marcó dos goles.

Si bien el pereirano fue convocado el fin de semana para el derbi frente a Sevilla, se quedó los 90 minutos en el banco de suplentes. Ahora, demostró que ya estaba en óptimas condiciones y marcó los dos goles en la victoria de su equipo en la máxima competencia de clubes de Europa.

Así fue el doblete del 'Cucho' Hernández en Eslovaquia

Real Betis visitó Eslovaquia para este partido donde llegaban como los favoritos. Antes de finalizar el primer tiempo, el equipo llegó hasta el fondo por derecha y Ángel Ortiz mandó un centro perfecto para Hernández, quien pese a medir 1,76 saltó más que todos en el área y marcó un golazo de cabeza.

Sobre el minuto 57, Isco cobró un tiro de esquina desde la derecha y logró encontrar al 'Cucho' en el primer palo, quien desvió la trayectoria y venció al portero local para sellar su doblete y poner el 2-0 que sería definitivo.

¿Cómo va la temporada del 'Cucho' Hernández?

Pese a la lesión que lo dejó fuera de seis partidos y de la más reciente convocatoria de la Selección Colombia, el 'Cucho' Hernández acumula 5 goles y 2 asistencias en 11 partidos jugados, un rendimiento destacado en esta primera mitad de la temporada.

Real Betis ha sorprendido con el rendimiento en su debut en la Champions League y acumula 12 puntos de 15 posibles, manteniéndose parcialmente en zona de clasificación directa a octavos de final. En los dos partidos que ha jugado Hernández, en ambos convirtió gol, 2 frente al Slovan Bratislava y 1 ante FC Porto.