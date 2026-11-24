Este 24 de noviembre de 2026, Chile perdió a una de sus actrices más legendarias.

Delfina Guzmán, que era oriunda de Santiago de Chile, nació el 7 de abril de 1928 y se dedicó a la actuación durante casi siete décadas, murió a sus 98 años.

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En su juventud, Delfina Guzmán quiso estudiar arquitectura, pero, después de un tiempo, cambió de opinión y se graduó de la Escuela de Teatro Experimental.

Su trabajo actoral comenzó en obras de teatro como 'Tres tristes tigres' y 'Lo que está en el aire'. Además, en el cine hizo parte de películas como 'La expropiación', 'Historia de un roble solo', 'Pecados', 'El regalo', 'La nana', 'Héroes' y 'Brillantes'.

Entre tanto, en televisión actuó en series como 'Estúpido cupido', 'El circo de las Montini', 'Viuda alegre', 'La colombiana', 'Socias' y 'Dama y obrero'.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Delfina Guzmán, la reconocida actriz de Chile?

Los familiares de Delfina Guzmán agradecieron por los mensajes de condolencias y confirmaron que la actriz falleció por causas naturales.

Asimismo, Nicolás Eyzaguirre, su hijo, contó que su mamá estuvo acompañada en los últimos días por sus seres más queridos y que el último adiós será en el Teatro Nacional Chileno.

Estas han sido las reacciones tras la muerte de Delfina Guzmán, la legendaria actriz de Chile

Tras la confirmación de la muerte de la actriz Delfina Guzmán, sus seguidores elogiaron su trayectoria y enviaron mensajes de fortaleza para sus familiares.

"Siempre fue una gran mujer y una actriz espectacular", "acompaño a su familia en este difícil momento", "nunca la olvidaremos", "la tendremos presente como la linda persona que fue", "la extrañaremos mucho", "fue una de las grandes actrices de Chile y marcó una época", "su partida nos duele mucho" y "seguirá viva en nuestros recuerdos", han sido algunas de las reacciones.