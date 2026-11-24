Un recorrido con vagones de tren, pasillos iluminados con velas y un árbol de Navidad con efectos de nieve hará parte de la programación de fin de año en cinco centros comerciales de Colombia.

La ambientación está inspirada en 'Harry Potter y la Piedra Filosofal', la nueva serie original de HBO que, según lo presupuestado, se estrenará el 25 de diciembre de 2026 en HBO Max.

¿En qué ciudades estará el recorrido de Harry Potter y hasta cuándo?

La exposición navideña se podrá visitar en los centros comerciales Mallplaza de Bogotá, Barranquilla, Cali y Cartagena hasta el 5 de enero de 2027.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que en Manizales la programación terminará antes, exactamente el 27 de diciembre de 2026.

El recorrido incluye un pórtico de entrada, una zona de postales y una plaza central donde se ubicará el árbol de Navidad. La decoración también tendrá figuras de lechuzas, además de estandartes y colores alusivos a las cuatro casas de Hogwarts, la escuela de magia de la historia.

“Cada espacio del recorrido está pensado para que las familias se detengan, lo recorran juntas y se lleven un recuerdo”, aseguró Ximena Rojas, directora de Mercadeo de Mallplaza.

¿Cuándo se estrena la nueva serie de Harry Potter?

El lanzamiento mundial de 'Harry Potter y la Piedra Filosofal' está previsto para el viernes 25 de diciembre. La actividad en Colombia coincide con el estreno y con el mes de mayor afluencia en los centros comerciales de la compañía.

Según Mallplaza, las visitas de diciembre superan en un 33,7 % el promedio mensual de los meses anteriores y representan el 10,9 % del total anual.

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Quienes quieran hacer el recorrido después de Navidad podrán hacerlo en las cinco ciudades durante el fin de semana del 26 y 27 de diciembre.

Además, en Bogotá, Barranquilla, Cali y Cartagena también habrá oportunidad de visitarlo durante los primeros días de enero.