El atentado ocurrido en Villavicencio dejó importantes afectaciones en establecimientos comerciales, inmuebles y edificios públicos. La magnitud de los daños también tiene consecuencias económicas para cientos de empresarios que ahora deben enfrentar la reconstrucción de sus negocios.

En medio de este panorama, la Cámara de Comercio de Villavicencio entregó un primer balance sobre las pérdidas que habría ocasionado la explosión y advirtió que la situación llega en un momento especialmente importante para el comercio: las semanas previas a la temporada de Navidad.

¿Cuánto dinero se habría perdido por el atentado?

Henry Palma, director de la Cámara de Comercio de Villavicencio, señaló que las estimaciones preliminares ubican el impacto económico entre los 150.000 y los 200.000 millones de pesos.

Según explicó, el balance contempla las afectaciones a cerca de 500 propietarios de inmuebles y alrededor de 900 comerciantes. Además, el hecho dejó 23 personas heridas.

El directivo aclaró que estas cifras corresponden a cálculos iniciales que están siendo revisados por las autoridades y las diferentes entidades que participan en la evaluación de los daños, entre ellas la Gobernación del Meta, la Alcaldía de Villavicencio y el Gobierno Nacional.

Cerca de 900 comerciantes enfrentan las consecuencias

La explosión afectó distintos puntos del centro de Villavicencio. De acuerdo con Palma, el área de mayor impacto comprendió inicialmente unos 150 metros alrededor del lugar de la detonación, donde varios establecimientos comerciales y edificios públicos sufrieron daños de consideración.

Entre las estructuras afectadas mencionó las instalaciones de la Gobernación del Meta, el Banco de la República y la Alcaldía de Villavicencio. También indicó que los negocios ubicados cerca de la Catedral y de la Gobernación fueron algunos de los que registraron las mayores afectaciones.

En un perímetro aproximado de 500 metros, otros establecimientos sufrieron daños en ventanas, vidrios y fachadas. Aunque no todos tuvieron el mismo nivel de destrucción, los propietarios deberán asumir reparaciones para recuperar sus espacios de trabajo.

Palma también se refirió a la magnitud del artefacto utilizado en el ataque. Según indicó, se habla de una carga de aproximadamente 120 kilos, aunque señaló que todavía existen versiones distintas sobre el material explosivo empleado.

Estos son los recursos anunciados para la reconstrucción

De acuerdo con Palma, entre los apoyos anunciados se encuentran 15.000 millones de pesos para la reconstrucción de las viviendas que resultaron destruidas.

También se contemplan 3.000 millones de pesos a través de Fontur para apoyar la temporada navideña, 1.000 millones por medio de ProColombia y 40.000 millones de pesos de Bancóldex, destinados a facilitar el acceso de los comerciantes y empresarios afectados a créditos con tasa de interés cero.

A estos recursos se suman los compromisos de la Gobernación del Meta y la Alcaldía de Villavicencio para reconstruir la Catedral y los establecimientos públicos que sufrieron daños.

Por su parte, la Cámara de Comercio anunció que, a través de su Fondo Emprender y otras actividades, buscará aprobar recursos para respaldar iniciativas de emprendimiento y contribuir a la recuperación de los negocios.