Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 8 de junio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
junio 08 de 2026
06:26 p. m.
06:26 p. m.
- Nueva masacre en Soledad sería por ajustes de cuentas entre bandas criminales: van 64 en 2026
- ¿Cuántos colombianos saldrán del país por el Mundial? Esta es la cifra que proyecta Migración
- Defensor público fue asesinado en Manizales: días antes habría recibido amenazas en su contra
- Terremoto de magnitud 7,8 deja al menos 35 muertos y decenas de desaparecidos en Filipinas
- Así avanza el escrutinio y resultado entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez