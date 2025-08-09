CANAL RCN
Emisiones Video

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 8 de septiembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

septiembre 08 de 2025
02:58 p. m.
  • Fueron secuestrados en Cauca 45 militares, al parecer por la comunidad instrumentalizada por la columna Carlos Patiño de las disidencias de las Farc.
  • La respuesta del grupo Keralty tras retomar la operación y administración de la EPS Sanitas. Las quejas de los usuarios durante la intervención del Gobierno aumentaron 40 %.
  • Delincuentes disfrazados de policías secuestraron y asesinaron a un joven de 19 años en el oriente de Antioquia. La víctima, según el informe oficial, tenía anotaciones judiciales.
