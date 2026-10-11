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Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 10 de noviembre de 2026

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noviembre 10 de 2026
04:49 p. m.
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  • La crisis de la salud se siente en varias zonas. En Cesar una mujer vende helados y hace rifas para pagar el tratamiento de su hija de 8 años que sufre una enfermedad huérfana.
  • Avanza la reconstrucción tras tres meses del terremoto que sacudió a cuatro departamentos del país.
  • Nuevo acto de intolerancia y de agresión contra un servidor público en Medellín, un agente de tránsito fue golpeado y amenazado con un cuchillo.
  • Fiscalía toma las primeras decisiones en el escándalo de la Dirección Nacional de Inteligencia. Citarán a exdirectores de la entidad así como a los encargados del sistema de la registraduría para determinar el grado de infiltración del software electoral.
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