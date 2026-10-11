CANAL RCN
Economía

¿Cómo comprar casa sin cuota inicial con el FNA? Requisitos y pasos para solicitar el crédito

Conozca cómo comprar casa sin cuota inicial con el FNA, los requisitos para acceder a financiación de hasta el 100 % y los pasos para solicitar el crédito.

Foto: tomada de la página web del FNA.

Noticias RCN

noviembre 10 de 2026
04:22 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Comprar vivienda propia sin tener ahorrada una cuota inicial ya es una posibilidad en Colombia.

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) anunció una alternativa que permite financiar hasta el 100 % del valor de una vivienda, facilitando el acceso a quienes tienen ingresos para pagar un crédito, pero no cuentan con los ahorros suficientes para comenzar.

Retiro de cesantías FNA 2026: paso a paso para solicitar el dinero y cuánto demora
RELACIONADO

Retiro de cesantías FNA 2026: paso a paso para solicitar el dinero y cuánto demora

La medida, anunciada en febrero de 2026 y ratificada posteriormente por la entidad, está dirigida a personas interesadas en adquirir su primera vivienda de interés social (VIS) o de interés prioritario (VIP), nueva o usada.

¿Cuáles son los requisitos para comprar vivienda sin cuota inicial con el FNA?

Para acceder a esta financiación, los interesados deben estar afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, ya sea mediante el traslado de sus cesantías o a través del ahorro voluntario contractual.

Además, deben cumplir las siguientes condiciones:

  • No contar con vivienda propia.
  • Elegir un inmueble clasificado como VIS o VIP.
  • Demostrar ingresos suficientes para pagar las cuotas.
  • Superar el estudio de crédito realizado por la entidad.
  • Solicitar la financiación bajo el sistema de amortización en pesos.
Primicia | Corte Suprema cierra investigación contra congresistas por escándalo en el FNA
RELACIONADO

Primicia | Corte Suprema cierra investigación contra congresistas por escándalo en el FNA

El FNA revisará las obligaciones financieras y la capacidad de endeudamiento antes de determinar cuánto dinero puede prestar.

Paso a paso para solicitar el crédito del 100 % con el FNA

El proceso comienza ingresando a la página oficial www.fna.gov.co, donde los interesados pueden consultar las opciones de financiación.

Posteriormente, deben completar su afiliación, solicitar el estudio crediticio y presentar los documentos correspondientes.

Una vez aprobado el crédito, deberán elegir la vivienda y continuar con los trámites de legalización.

Porograma 'Reduce tu Cuota': Bogotá habilitará nuevos cupos para adquirir vivienda en Bogotá
RELACIONADO

Porograma 'Reduce tu Cuota': Bogotá habilitará nuevos cupos para adquirir vivienda en Bogotá

Por ejemplo, para un apartamento de $200 millones, el FNA podría financiar la totalidad del valor, sin exigir $40 millones de cuota inicial.

Sin embargo, la aprobación no es automática. El comprador deberá asumir las cuotas mensuales, los intereses y otros gastos relacionados con la adquisición, como escrituración, registro y seguros.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Turismo

Aerolínea de bajo costo en el país estrena ruta a este destino: estos son los precios y fechas

Trabajo

Decisión del Consejo de Estado: Reactivan norma que facilita despidos bajo esta condición

Dólar

Nuevo incremento en el precio del dólar: así cerró hoy 10 de noviembre de 2026

Otras Noticias

EPS

Exigen a Sanitas y Colsubsidio tomar acciones para superar la congestión en la entrega de medicamentos en Bogotá

En visitas realizadas a dos de los mayores puntos de dispensación en la capital colombiana, se advirtieron tiempos de espera de hasta seis horas por la falta de personal en las ventanillas, entre otros.

Artistas

Reconocida actriz fue encontrada sin vida a las afueras de un edificio: esto se sabe

Las autoridades siguen tratando de esclarecer lo ocurrido.

Independiente Santa Fe

Presidente de Santa Fe confirmó negociación con Santos Laguna por Franco Fagúndez: detalles

Artistas

Confirman nuevos artistas para el Órale Wey Fest Mexa 2026 en Bogotá: vea el cartel completo

Cuidado personal

Claves que la ciencia da para elegir correctamente un colchón y una almohada