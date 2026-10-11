¿Cómo comprar casa sin cuota inicial con el FNA? Requisitos y pasos para solicitar el crédito
Conozca cómo comprar casa sin cuota inicial con el FNA, los requisitos para acceder a financiación de hasta el 100 % y los pasos para solicitar el crédito.
Noticias RCN
04:22 p. m.
Comprar vivienda propia sin tener ahorrada una cuota inicial ya es una posibilidad en Colombia.
El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) anunció una alternativa que permite financiar hasta el 100 % del valor de una vivienda, facilitando el acceso a quienes tienen ingresos para pagar un crédito, pero no cuentan con los ahorros suficientes para comenzar.
La medida, anunciada en febrero de 2026 y ratificada posteriormente por la entidad, está dirigida a personas interesadas en adquirir su primera vivienda de interés social (VIS) o de interés prioritario (VIP), nueva o usada.
¿Cuáles son los requisitos para comprar vivienda sin cuota inicial con el FNA?
Para acceder a esta financiación, los interesados deben estar afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, ya sea mediante el traslado de sus cesantías o a través del ahorro voluntario contractual.
Además, deben cumplir las siguientes condiciones:
- No contar con vivienda propia.
- Elegir un inmueble clasificado como VIS o VIP.
- Demostrar ingresos suficientes para pagar las cuotas.
- Superar el estudio de crédito realizado por la entidad.
- Solicitar la financiación bajo el sistema de amortización en pesos.
El FNA revisará las obligaciones financieras y la capacidad de endeudamiento antes de determinar cuánto dinero puede prestar.
Paso a paso para solicitar el crédito del 100 % con el FNA
El proceso comienza ingresando a la página oficial www.fna.gov.co, donde los interesados pueden consultar las opciones de financiación.
Posteriormente, deben completar su afiliación, solicitar el estudio crediticio y presentar los documentos correspondientes.
Una vez aprobado el crédito, deberán elegir la vivienda y continuar con los trámites de legalización.
Por ejemplo, para un apartamento de $200 millones, el FNA podría financiar la totalidad del valor, sin exigir $40 millones de cuota inicial.
Sin embargo, la aprobación no es automática. El comprador deberá asumir las cuotas mensuales, los intereses y otros gastos relacionados con la adquisición, como escrituración, registro y seguros.