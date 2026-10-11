¿Cómo comprar casa sin cuota inicial con el FNA? Requisitos y pasos para solicitar el crédito

Comprar vivienda propia sin tener ahorrada una cuota inicial ya es una posibilidad en Colombia.

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) anunció una alternativa que permite financiar hasta el 100 % del valor de una vivienda, facilitando el acceso a quienes tienen ingresos para pagar un crédito, pero no cuentan con los ahorros suficientes para comenzar.

La medida, anunciada en febrero de 2026 y ratificada posteriormente por la entidad, está dirigida a personas interesadas en adquirir su primera vivienda de interés social (VIS) o de interés prioritario (VIP), nueva o usada.

¿Cuáles son los requisitos para comprar vivienda sin cuota inicial con el FNA?

Para acceder a esta financiación, los interesados deben estar afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, ya sea mediante el traslado de sus cesantías o a través del ahorro voluntario contractual.

Además, deben cumplir las siguientes condiciones:

No contar con vivienda propia.

Elegir un inmueble clasificado como VIS o VIP.

Demostrar ingresos suficientes para pagar las cuotas.

Superar el estudio de crédito realizado por la entidad.

Solicitar la financiación bajo el sistema de amortización en pesos.

El FNA revisará las obligaciones financieras y la capacidad de endeudamiento antes de determinar cuánto dinero puede prestar.

Paso a paso para solicitar el crédito del 100 % con el FNA

El proceso comienza ingresando a la página oficial www.fna.gov.co, donde los interesados pueden consultar las opciones de financiación.

Posteriormente, deben completar su afiliación, solicitar el estudio crediticio y presentar los documentos correspondientes.

Una vez aprobado el crédito, deberán elegir la vivienda y continuar con los trámites de legalización.

Por ejemplo, para un apartamento de $200 millones, el FNA podría financiar la totalidad del valor, sin exigir $40 millones de cuota inicial.

Sin embargo, la aprobación no es automática. El comprador deberá asumir las cuotas mensuales, los intereses y otros gastos relacionados con la adquisición, como escrituración, registro y seguros.