Preocupación por la salud de una reconocida presentadora de Colombia: está intubada

Adriana Betancur, la reconocida presentadora de televisión que es oriunda de Medellín, tiene 46 años y nació el 1 de mayo de 1980, se encuentra hospitalizada en Bogotá.

La comunicadora audiovisual que hizo parte de Noticias RCN y del programa 'Muy buenos días' entre 2015 y 2018, está en la Clínica Palermo por una peritonitis y por complicaciones con su salud renal, de acuerdo con lo que han revelado sus familiares y colegas.

En medio de esa realidad médica, la presentadora Milena López reveló que Adriana Betancur necesitaba un nefrólogo urgente para que le realizaran una diálisis.

"Necesita ayuda": esto informó Milena López sobre el estado de salud de Adriana Betancur, la presentadora de Colombia

En la mañana de este 10 de noviembre, exactamente sobre las 6:00, la presentadora Milena López explicó que Adriana Betancur no podía ser trasladada a otra entidad hospitalaria porque su estado de salud era delicado, pero volvió a insistir en que se requería a un nefrólogo que pudiera practicarle una diálisis.

"Acabo de hablar con los familiares de Adri y con unos amigos que han estado allá permanentemente, pero no hemos podido conseguir atención de un nefrólogo aún en la Clínica Palermo. Necesitamos urgente que nos ayuden porque, finalmente, el traslado no es viable debido a que está delicada", dijo.

"Necesitamos urgente que nos ayuden con un nefrólogo en la Clínica Palermo. Acá les dejo un teléfono de contacto de un familiar de Adri (324 654 2400) que está pendiente de ella todo el tiempo", agregó.

¿Qué es lo último que se ha sabido acerca del estado de salud de Adriana Betancur, la presentadora de Colombia?

En la tarde de este 10 de noviembre, Milena López publicó una nueva historia en Instagram y mostró un mensaje enviado por el hermano de Adriana Betancur.

"Estamos a la espera de cómo reacciona el cuerpo a la diálisis y que se pueda retirar la intubación", señaló el familiar de la presentadora.

Mientras tanto, Milena López pidió que sus seguidores continúen unidos en oración.