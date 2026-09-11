Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 9 de noviembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 09 de 2026
08:36 p. m.
08:36 p. m.
- Tragedia en la vía que lleva de Buenaventura a Cali, un gigantesco camión chocó contra un bus y una moto dentro de un túnel. Cuatro personas fallecieron, entre ellas, una niña de tres años.
- Más detalles del informe de Inteligencia que destapa un nuevo escándalo dentro de la DNI durante el gobierno anterior. Dice que pretendían afectar las elecciones a la Presidencia.
- Un nuevo bombardeo de las Fuerzas Militares, esta vez en contra de las disidencias de alias Calarcá en Tibú, Norte de Santander. Hasta el momento son seis capturados y cuatro muertos.